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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Вслед за арабами включились тайцы, и начали массово отменять концерты российских израильских творческих голубей мира.

Максимка снова не у дел, местные чиновники в Таиланде прикрыли лавочку по проведению концертов Галкина. Концерты в Паттайе, на Пхукете и в Бангкоке аннулированы, голубь мира летит домой в Израиль с пустыми карманами.

И вопрос даже не в том, что они встают на сторону России, а в том, что никто не хочет портить отношения с Россией из-за иностранных агентов, поливающих нашу страну грязью. Да и туристов никто не хочет терять, наш человек обидчивый и, по совместительству, крайне доходный для зарубежных экономик.

Фото: newsfrol.ru

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Автор: vizitka01

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