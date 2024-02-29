Это не мультики: Путин заявил, что действия Запада провоцируют ядерную войну

“У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории”, подчеркнул президент

Владимир Путин заявил, что необдуманные действия коллективного Запада несут угрозу ядерной войны.

Запад “несет бред” о том, что Россия собирается напасть на Европу и размещает ядерное оружие в космосе. Однако при этом сами блокируют проект договора о запрещении размещения ядерного оружия в космосе, который Россия подготовила более 15 лет назад.

США обсуждают с Россией только те вопросы, которые им выгодно обсуждать. Но важные вопросы необходимо обсуждать только в едином комплексе, включая те аспекты, которые затрагивают интересы и безопасность России.

Запад собирает мощные военные силы у границ России, однако они должны помнить, что их действия реально грозят использованием ядерного оружия и уничтожением мира.

“Последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее”, чем это известно истории, предупредил Владимир Путин. “У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории”, подчеркнул президент.

Все, что они придумывают, чем пугают, может грозить ядерным конфликтом, сказал глава РФ.

“Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а, значит, уничтожением цивилизации. ⟨…⟩ Они думают, что для них все это мультики какие-то”, – сказал президент РФ.

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Взято отсюда