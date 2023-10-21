“Это не оправдание”: Саммит по ситуации в Газе начался с категоричного заявления Гутерриша

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и международных организаций. Одним из первых с категоричным заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Пишет Царьград.

Кроме арабских лидеров участие в саммите принимают представители ООН, Евросовета, Великобритании, Турции, ЮАР, Японии, а также министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, глава евродипломатии Боррель и другие. Нашу страну представляет спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. По данным западных СМИ, никто из администрации президента США не приехал на саммит, Штаты представит временный поверенный по делам США в Египте.

Генсек ООН заявил, что в данный момент главной целью является “немедленная помощь жертвам в Газе, немедленное и безусловное освобождение заложников, немедленный поиск решений для предотвращения насилия”.

“Чтобы предпринять эти действия, прямо сейчас я прошу о гуманитарном прекращении огня. Наши коллективные усилия никогда не были так нужны, как сейчас”, – заявил он.

Фото: GEHAD HAMDY/DPA/GLOBALLOOKPRESS

При этом Гутерриш отметил, что атака ХАМАС на Израиль не является оправданием жестокого ответа израильской армии, в результате которого страдают все палестинцы.

“Достойное осуждения нападение ХАМАС на Израиль никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинцев”, – цитирует его The Times of Israel.

Генсек ООН подчеркнул, что единственным реалистичным “основанием для подлинного мира и безопасности”, может стать создание палестинского государства.

Автор: vizitka01

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город Горняк