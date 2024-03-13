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«Это несправедливо»: Депутат призвал передавать пенсии по наследству, а не Соцфонду

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13 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Руководитель партии “Справедливая Россия – За Правду”, Сергей Миронов, высказал свою позицию относительно проблемы наследования пенсионных прав в стране. По его словам, данная проблема должна быть решена прежде или позднее. Пишет Капитал страны.

“Необходимо найти решение для проблемы наследования пенсионных прав! Я хотел бы прокомментировать проводимое на интернет-портале “Российская Общественная Инициатива” открытое голосование по вопросу о законодательном обеспечении наследования пенсионных прав,” – отметил депутат в своем телеграм-канале.

Миронов отметил, что в осень 2018 года партия “Справедливая Россия” внесла в Государственную Думу законопроект, связанный с наследованием права на страховую пенсию. Парламентарий напомнил, что на данный момент, если россиянин умирает, все его пенсионные накопления переходят в Социальный Фонд, что является несправедливым.

“Сегодня, когда человек умирает, все накопления уходят в “карман” Социального Фонда, что, по нашему мнению, несправедливо. Если человек заработал на пенсию, то в случае его смерти выплаты по пенсии должен получать ближайший родственник вплоть до конца официально рассчитанного срока дожития, а также еще 5 лет. Предложение, связанное с наследованием пенсионных прав, было отклонено большинством в Думе. Однако мы продолжим поднимать этот вопрос, так как проблема не исчезает, она беспокоит наших граждан, что подтверждает голосование на сайте “Российская Общественная Инициатива”,” – подвел итоги своего выступления Миронов.

Фото: Из открытых источников     

Автор: glavred

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