Комик пока никак не комментировал ситуацию

В Сети разгорелся скандал из-за шутки Павла Воли. Комик опубликовал у себя в социальных сетях трейлер нового шоу, в котором пошутил про секс со спящей женщиной.

Опубликованное видео артист подписал словами: «Про всех девушек на первом свидании».

Сама шутка звучала так:

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Воля / T.me

И хотя в финале гэга на фоне раздается дружный смех зрителей, в Сети Павла Волю начали обвинять в оправдании изнасилования.

— Шутки про изнасилование? Ой как весело насиловать спящую женщину, — написал один из пользователей.

— [Блин], да вы совсем там уже [с ума сошли] в своих «Камеди». Еще и зал ржет, — прокомментировала шутку редактор «Кинопоиска» Кира Голубева. — А потом эта гадина в сером костюмчике сидит на интервью Стрелец (имеется ввиду блогер Надежда Стрелец — на своем YouTube-канале она публикует интервью с известными людьми. — Прим. ред.) и говорит, как важно не обижать женщин. Всю эту шоблу надо немедленно запихнуть в плацкарт, запереть в толчок и отправить по транссибирской магистрали.

— У Павла вроде дочь есть. Бог ей в помощь, конечно, — написал еще один пользователь.

— Для того чтобы действительно смешно пошутить на подобные темы, нужно быть реально талантливым комиком. Тут всё очень плохо, — оценил уровень юмора другой пользователь.

Были и те, кто не увидел в шутке ничего предосудительного.

— И [что]? Юмор не 100 $ — всем не может нравиться. У тебя есть свобода выбора не смотреть, если не нравится. Какие все высокоморальные стали, — написал пользователь под ником Андрей Циник.

— Мир, остановись! Что, все забыли про «Дом-2», про тупые шутки в «Камеди», про Сержа Горелова и его подкаты? А про «Нашу Рашу»? Почему их не убирали из эфира раньше, а плодили рекламу и раскручивали? — задается вопросом еще один комментатор. — Ну шутканул неудачно, не надо на него нападать. Сейчас тупо ищут козла отпущения.

Сам Павел Воля на критику пока никак не отреагировал, а видео с трейлером выступления всё еще можно увидеть у него в телеграм-канале.

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16.01.2024