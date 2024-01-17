Выясняем, распространится ли идея столичного депздрава на другие регионы

Недавно департамент здравоохранения Москвы обязал установить аудиозаписывающие устройства в кабинетах врачей в районных поликлиниках. По задумке ведомства, с помощью «аудиобейджей» можно будет оценивать качество предоставляемых услуг. Эти устройства будут записывать весь прием, а расшифровывать информацию — искусственный интеллект.

В связи с этой инициативой многие врачи забили тревогу. Медики опасаются, что это может нарушить врачебную тайну. А пациенты боятся, что их разговоры со специалистами могут слить в Сеть.

Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать, может ли эта практика распространиться на всю страну, к каким последствиям это приведет и можно ли отказаться от записи приема у врача. Ответы — в нашем материале.

«Мы очень тревожимся»

Члены профсоюза медработников «Действие» планируют обжаловать приказ депздрава Москвы в прокуратуре. Сейчас юристы анализируют текст документа, сообщил MSK1.RU сопредседатель и оргсекретарь профсоюза Андрей Коновал. По его словам, если приемы врачей начнут записывать в российских поликлиниках, случится «коллапс». А вероятность такого развития событий очень велика.

— Москва обладает определенными финансовыми ресурсами, чтобы какие-то вещи вводить. И я не исключаю, что наши организаторы здравоохранения попытаются всё это распространить, тем более что сейчас цифровизация — некий символ прогресса, — рассказал MSK1.RU Коновал.

При этом защитники врачей считают, что возможные издержки «прослушки в больницах» могут перевесить полезный эффект. Например, новые рекомендации по общению с пациентом только усложнят работу медиков: если они будут думать об использовании определенных речевых модулей, то просто не уложатся во время приема больного (официально на прием одного человека выделяют 12 минут, однако Коновал утверждает, что фактически принимать людей приходится за пять минут).

В связи с недовольством врачей может возникнуть ситуация, похожая на «итальянскую забастовку» — медики начнут действовать строго по инструкции. В итоге работа поликлиники будет парализована, пациенты вряд ли смогут получить нужную помощь.

По словам оргсекретаря «Действия», периодически в разных регионах страны возникали подобные попытки установить камеры или прослушки. Например, в Ижевске камеры хотели поставить в кабинетах приема детских участковых врачей. Тогда профсоюзу удалось пресечь эту идею с помощью прокуратуры.

— Бывают такие случаи, даже в приемный покой устанавливают камеры. Но здесь речь идет об аудиозаписи, которая фиксирует все подробности общения пациента с врачом, что составляет врачебную тайну.

Особенно «Действие» напрягает тот факт, что в приказе не прописано, кто именно будет иметь доступ к аудиозаписям приемов. Предполагается, что инициатива обеспечит «обезличенный контроль», однако согласно рекомендациям специалистам нужно обращаться к пациентам по имени и отчеству, что тоже является частью персональной информации.

— Пока подобные настроения доминируют, мы очень тревожимся. Но надеемся, что все-таки совместными усилиями пациентского сообщества, общественных организаций, профсоюзов мы сможем эту практику пресечь, — заключил Коновал.

«Ставит врача в уязвимое положение»

Сами врачи переживают, что «прослушка» в поликлиниках нарушит медицинскую тайну. Другие считают, что нововведение сможет защитить медиков от клеветы пациентов и нападений. Негативно воспринял идею депздрава медбрат Михаил Ивашкевич. По его словам, посыл у ведомства хороший, но на практике запись приемов приведет к санкциям в отношении врачей.

— Мы это обсуждали с коллегами, и это очень пугающая новость. Потому что посыл-то хороший у этого нововведения: снизить количество конфликтов пациента и врача и искоренить врачебное хамство. Оно встречается редко, но всё еще встречается. Но это действительно ставит врача в максимально уязвимое положение, — объяснил он.

«Мы ничем противозаконным не занимаемся»

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, наоборот, считает, что внедрение аудиоустройств поможет доказать правоту врача и сократить количество нападений на медиков.

— Не секрет, что в каких-то случаях очень сложно доказать правоту врача. Мы знаем, нападения бывают на врачей. Тут вопрос такой, что дополнительные средства контроля: аудио, видео — это позволяет нейтрализовать те проблемы, которые могут возникнуть в лечебном учреждении, когда врач утверждает одно, а пациент — другое. Это некий третий глаз, — объяснил он.

Кондрахин подчеркнул, что ни больной, ни врач никак не почувствуют, что ведется запись приема: эти устройства не требуют много места. Врачебную тайну они нарушать не будут, потому что медик обычно не озвучивает фамилию пациента, а голос на аудиозаписи преломляется. Чтобы определить человека, придется сопоставлять данные.

Само нововведение позволит отследить, насколько вежливо врачи общаются с пациентами, и ввести новые нормы коммуникации.

«Теперь чувствую себя голой»

Пациенты отнеслись к этой инициативе по-разному: кто-то воспринял идею положительно, другие, наоборот, с ужасом. Главная претензия к инициативе депздрава заключается в том, что теперь пациенты не смогут открыто рассказать о своих проблемах врачу, ведь разговор записывается, а потом его будут переслушивать.

— Нововведение депздрава — это просто жесть. Теперь чувствую себя на приеме у врача голой во всех смыслах. Кому это надо вообще? Бред какой и лишний повод понатыкать прослушек. А дальше что? Видео? — поделилась с MSK1.RU мнением москвичка Анна.

Кроме того, пациенты переживают, что записанные разговоры могут попасть в открытый доступ.

— Особенно в стране, где так «хорошо» обстоят дела с защитой данных. Раз — и всё в Сеть утекло. Замечательно вообще. Закон для параноидальных ворчливых старух только хорош будет, которым лишь бы на кого-то и на что-то жаловаться, — добавила Анна.

«Врачи станут более приветливыми и вежливыми»

Часть пациентов, наоборот, положительно отнеслась к нововведению. Например, Елена надеется, что с помощью записи приемов врачи станут более доброжелательными.

— Лично меня эта идея не смущает. Наоборот, мне кажется, что приемы станут лучше, потому что врачи будут знать, что их потом прослушают. Соответственно, станут более приветливыми и вежливыми. А так мне скрывать нечего. Понятно, что все женщины ходят к гинекологу и им всегда задают вопрос, сколько половых партнеров было. Если аудиобейджи установят, я надеюсь, что качество общения с пациентом улучшится, — считает она.

Это вообще законно?

По словам председателя Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асада Юсуфова, нововведение депздрава нарушает закон о том, что человек должен дать свое согласие на аудиозапись.

— Пациент как субъект в правоотношении должен выдать на это свое согласие. Получается, что он просто приходит и ведется аудиозапись, о которой он даже не подозревает. Это будет нарушать его права, —говорит Юсуфов.

Кроме того, в приказе депздрава не указано, каким образом будет обеспечиваться анонимность записи. На приемах врачи могут называть пациентов по фамилии, имени и отчеству — аудиоустройства это запишут. Затем аудио будут синхронизировать с записью в электронном журнале посещения. Как будет проходить обезличивание, непонятно.

Также запись приемов нарушит статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о соблюдении врачебной тайны, считает юрист.

— Это будет передаваться на серверах, которые находятся в Министерстве здравоохранения. Вопрос: для чего? Если приходит так называемая обезличенная запись, но при этом мы знаем, какой врач вел прием, она уже никак не может быть обезличенной. Происходит контроль за врачом, и с него могут спросить, почему он не соблюдал эти рекомендации, — объяснил Юсуфов.

Можно ли отказаться от записи?

Исходя из федерального законодательства, каждый человек имеет право на то, чтобы его не записывали на аудио. Но с учетом того, что приказ уже принят, пациентам и врачам придется писать заявление с требованием, чтобы его не записывали.

— Это будет нарушать его личные данные. В Конституции предусмотрено право на охрану личной жизни. Поэтому я как врач могу говорить о своей личной жизни. Я не хочу, чтобы это попадало на запись, — объяснил Юсуфов.

Корреспондент MSK1.RU направила официальные запросы в пресс-службу Минздрава РФ, а также региональные министерства здравоохранения, чтобы узнать, установят ли аудиоустройства в кабинеты врачей по всей России. Как только придут ответы, мы опубликуем их на сайте.

Мы подробно изучали новый приказ столичного депздрава и выяснили, что документ касается не только технической стороны дела, но и алгоритма ведения приема. Например, врачу нельзя обращаться к пациенту словами «девушка», «молодой человек» или использовать повелительные наклонения. MSK1.RU рассказывал, что еще интересного мы нашли.

Спустя несколько дней после публикации приказа депутат Мосгордумы Максим Круглов направил обращение в столичную прокуратуру с требованием проверить законность приказа депздрава о прослушка пациентов. По его словам, документ может нарушать закон о сохранности личной и врачебной тайны.

Взято Источник

17.01.2024