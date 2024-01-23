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Это просто равнодушие. Гумпомощь для солдат нашли на свалке в ДНР

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Амвросиевке (город на границе Донецкой народной республики Ростовской области) на свалке был обнаружен груз гуманитарной помощи для бойцов зоны спецопераций на Украине.  Об этом порталу 161.ru рассказал волонтер Александр Закутный. Найти уничтоженные гуманитарные грузы ему помогли местные жители. Пишет МК.

По словам волонтера,о ситуации ему стало известно по возвращении из последней поездки в Донбасс,когда он привозил гуманитарную помощь для бойцов. Пожилой местный мужик подошел к моей машине и рассказал, что происходит на свалке“,пояснил он.По словам этого мужика, там была свалка мусора, и туда бросили грузовик с гуманитарным грузом”.

Закутный добавил, что сброшенные гуманитарные грузы,очевидно, были перевезены трактором или бульдозером.Среди грузов были предметы гигиены, носилки, сухие душевые, теплая одежда, включая обувь, и медицинские препараты. По словам волонтеров, это было сделано “намеренно”.

Но больше всего меня удивило то,что там была большая коробка, в которой, когда ее открыли, оказались детские рисунки и письма.Детские рисунки и письма были написаны в детских садах и школах для солдат”,прокомментировал Закутный.Когда он [местный жительначал мне об этом рассказывать, он начал плакать”. Водители грузовиков выдвинули две версии: либо груз сбросили волонтеры,испугавшиеся взрыва, либо местные чиновники. Информация о гуманитарном грузе, отправленном на свалку, передана в Следственный комитет России.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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