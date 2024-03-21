“Это такой кайф”. Бузова приехала на Алтай и в тумане покаталась на лыжах

В первый день она четыре часа каталась на лыжах и сходила на массаж

Ольга Бузова / Фото: vk.com/buzovaofficial

Блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице во “ВКонтакте” об отдыхе в Республике Алтай, куда она два года мечтала приехать.

Бузова отметила, что испытывает страсть к горам и лыжам, а еще любит изучать Россию и открывать новые места.

“Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть, не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся. Но лыжи – это такой кайф, поэтому мне хоть туман, хоть снег, хоть минус, хоть плюс”, – написала она.

Бузова также опубликовала видео своего спуска с горы и добавила: “А пока я после четырех часов катки иду на массаж”.

Горняк22



Источник