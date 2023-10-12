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Это только начало: вот и настал час расплаты за подрыв Северного потока

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Финляндия сообщила о повреждении газопровода и кабеля. Работа трубопровода Balticconnector, по которому транспортируется газ из Эстонии в Финляндию, была остановлена в воскресенье из-за падения давления. Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё сделал заявление:

«Вполне вероятно, что повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия». Место утечки находится на дне Финского залива в исключительной экономической зоне Финляндии. Власти начали расследование.

Генсек НАТО пообещал ответ на «атаку» по газопроводу Balticconnector. Пишут «Русские Онлайн».

Сегодня министр обороны Эстонии сообщил, о чём-то «больше похожем на механическое воздействие или механическое разрушение». «Очевидно, что этот ущерб причинён довольно мощной силой», – сказал Ханно Певкур.

На встрече министров обороны в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал угрожающее заявление: «Если это окажется нападением на критически важную инфраструктуру НАТО, альянс ответит единством и решимостью».

Причины повреждения 77-км газопровода в Финском заливе не ясны. Сейсмологи обнаружили признаки возможного взрыва вблизи трубы в ночь на воскресенье (в 01:20 по финскому времени). Эпицентр в 40 км к северу от Палдиски в Эстонии. Магнитуда толчка оценивалась в 1 балл, что значительно ниже, чем взрывы на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года.

P.S. Не даром говорят, не рой другому яму, сам в нее и угодишь. Циничный Запад смеялся и обвинял Россию в подрыве своей же трубы Северный поток-2. Теперь Запад столкнулся с той же проблемой. Очень ждем, что Лавров или Захарова обвинят Эстонию при поддержке НАТО в подрыве газопровода. А еще можно прям совсем поржать с блаженных и заявить, что газопровод взорвали проукраинские группировки. В любом случае далее будут развиваться интересные события. Запад конечно же без всяких расследований обвинит Россию. К бабке не ходи.

Фото: nia.eco

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горняк

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