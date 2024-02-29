Рассказываем о новой схеме и разбираемся, как не попасться на удочку злоумышленников

29 февраля 2024, 13:0094Написать комментарий

Телефонные мошенники придумали новую схему развода: они уговаривают пожилых людей оформить кредит на крупную сумму, перевести им деньги, а потом уехать в другой город и скрываться от близких. На эту удочку недавно попалась 57-летняя Надежда Никулина. Зоотехник из Красноуфимска Свердловской области неожиданно пропала и перестала выходить на связь с семьей. Родные, полиция и волонтеры искали ее пять дней, а она всё это время была в Первоуральске (почти в 200 километрах от дома). Подобности — в материале наших коллег из E1.RU.

В день исчезновения Надежда Геннадьевна ушла с работы пораньше — 22-го числа был сокращенный день — и должна была заехать за мужем. Вместо этого она написала ему сообщение: «Добирайся до дома сам», машину бросила во дворах и вызвала такси.

— Таксист ее узнал, его допросили. Он рассказал, что увез ее в Первоуральск, — рассказал E1.RU муж пропавшей.

Вычислить местонахождение пропавшей помогли банковские операции. Женщина оформила миллионный кредит, а потом снимала сумму частями в нескольких банкоматах. Когда ей звонили родные, она либо сбрасывала вызовы, либо вовсе отключала телефон.

— По предварительным данным, женщина могла попасть в сети украинских мошенников, которые, применив психологические способы ввести человека в заблуждение, вынудили ее исчезнуть из поля зрения. В своем городе раздобыть деньги для удовлетворения требований аферистов разыскиваемая не смогла. С этой целью она отправилась в Первоуральск, — рассказал пресс-секретарь свердловского УМВД Валерий Горелых.

Разыскивать жертву мошенников уральским поисковикам приходится не впервые. Так, прошлой весной внезапно исчезла известная в Ревде краевед Татьяна Новикова. Сначала ее искали в окрестностях ее сада, родные боялись, что по пути туда ей стало плохо. Но пропавшая всё это время скрывалась от семьи всё в том же Первоуральске. Оказалось, что автор нескольких книг по истории края, руководитель музейного комплекса «Память» и супруга почетного гражданина Ревды стала жертвой лжесиловиков.

Сначала Татьяне Анатольевне позвонил якобы сотрудник Сбера и сообщил о попытке завладеть ее средствами, а потом мошенник, представившийся главой ревдинской полиции, заставил срочно покинуть город «на время расследования».

— Он сказал, что она участвует в операции по поиску мошенников и это военная тайна, а за разглашение ее будут судить и так далее. Поэтому нельзя никому звонить, а родственников оповестят и всё объяснят, они будут в курсе. Она даже не знала, что ее ищут, — рассказал муж пострадавшей. — Ей дали номер телефона в Первоуральске, у кого надо снять квартиру, сказали сменить сим-карту. Видно, в этом состоянии, в котором человек пребывает, логика не работает.

Татьяна Анатольевна перевела мошенникам 700 тысяч рублей личных сбережений, а потом взяла в кредит полмиллиона. Неизвестно, сколько бы времени ее искали, но женщина сама вернулась домой: ей нужно было на прием к врачу.

— Мы вообще эту тему потом не обсуждали, потому что это всё болезненно для нее. Ее никто насильно не удерживал, это всё было добровольно, — рассказала дочь краеведа.

Погасить кредит женщине помогла дочка. Сама жертва мошенников больше не хочет вспоминать о том, как ее развели. Она до сих пор не может поверить, что повелась на эти уловки и так долго находилась под влиянием злоумышленников.

— Мошенники используют достаточно разнообразные методы психологического воздействия: внушения особой значимости происходящего, вселяют ощущение тревоги и небезопасности, уводят пострадавших от близких и от любой возможности получить иную точку зрения на происходящее и прочее, — говорит клинический психолог Сергей Мостиков. — Это чем-то напоминает азартную игру, где выйти становится тем труднее, чем больше проигрыш. В психологии это называется когнитивным диссонансом: либо признать, что я сильно сглупил, либо что я умный. Все мы склонны до последнего поддерживать иллюзию собственной компетентности (это меньше угрожает нашему ощущению собственной компетентности), чем признать, что ошибались и нас обманули мошенники.

По словам экспертов, мошенники неслучайно выбирают в качестве жертв пенсионеров или пожилых людей. Они знают их болевые точки. В группе риска люди, которые остались в жизни не у дел и чувствуют себя никому не нужными: дети выросли, карьера осталась в прошлом.

— Им верится, что для спецоперации выбрали именно их, потому что подсознательно они хотят быть полезными обществу, семье и стране. Есть внутренняя потребность участвовать в каком-то серьезном деле. Уже большая часть жизни позади, многое сделано, и хочется что-то еще важное успеть сделать, — говорит директор инновационного центра когнитивных технологий Светлана Павлова, — Мошенники часто находят крючок человека, нащупывают какую-то внутреннюю потребность или внутренний страх, при этом сам он, может, и не осознает, что у него есть такой триггер. Злоумышленники постоянно держат связь с жертвой и, возможно, даже дают новые задания. Таким образом держат ее под контролем.

Главный совет психологов — побольше общаться с пожилыми родственниками и говорить, как сильно они вам нужны. Но если кто-то из ваших близких всё же попался на развод и не выходит на связь, нужно как можно быстрее придать это огласке. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уверены, что именно популярность жертвы может сбить все планы мошенникам.

— Есть шанс, что человек, о котором говорят все СМИ, чья фотография во всех социальных сетях, станет бесполезным для злоумышленников — ему не дадут кредит (сотрудники банка его опознают), на него будут обращать внимание на улицах. Приходится убеждать близких, что прямо сейчас это необходимо, чтобы помочь их родному человеку, — рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — Массированная огласка в этом случае дает хороший эффект в поиске человека: мошенники очень часто «уводят» пропавшего в другие города, и важно получить свидетельства, куда он уехал, где снимает квартиру.

Прочитайте инструкцию E1.RU о том, что делать, если пропал близкий человек. Мы писали о том, как уберечь своего ребенка от похищения и как научить детей никогда и ни за что не уходить с незнакомцами.

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29.02.2024