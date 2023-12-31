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Этот напиток станет спасением 1 января: поднимет на ноги и избавит от дискомфорта в кишечнике

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31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Новогодние праздники — долгожданная волшебная пора с приятными подарками, продолжительными каникулами и широкими застольями. Правда, последнее не лучшим образом сказывается на состоянии ЖКТ. Жирные и соленые блюда провоцируют ряд неприятных симптомов, самый частый из которых, — вздутие в кишечнике. Диетолог Памела Мейсон рассказала, какой напиток поможет унять недуг. Пишет Теперь Внимание!

Как оказалось, чудеса с организмом в первое утро нового года способен сотворить обычный черный чай. Всего одна выпитая чашка любимого многими напитка заметно улучшает общее состояние.

Такой эффект достигается за счет наличия в чае флавоноидов. Эти природные антиоксиданты обладают рядом полезных свойств и благотворно влияют на работу ЖКТ, уменьшая воспалительные процессы. 

Тот же эффект оказывает и зеленый или имбирный чай, добавила Мейсон.

Среди других рекомендаций диетолога, чтобы не мучиться 1 января от последствий новогоднего застолья, стоит выделить следующие: 

  • тщательно пережевывайте пищу;
  • обязательно выпивайте стакан горячей воды за 15 минут до начала трапезы;
  • не отвлекайтесь во время еды на телевизор или листание ленты в соцсетях.

Тем временем Врач Александр Умнов назвал четыре признака красной икры, которая уже начала портиться. 

По материалам Мirror и «Доктор Питер».

Фото: freepik.com/ freepik

Автор: glavred

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