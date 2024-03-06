“Эвалар” открыл новый цикл межрегиональных научно-практических конференций для врачей

Основная цель подобных мероприятий – расширение возможностей в части доступа к новым научным данным и актуальным клиническим практикам

5 марта на площадке компании “Эвалар” в Бийске прошла научно-практическая конференция “Мужское и женское здоровье: альтернативные решения и новые возможности“.

Мероприятие прошло при поддержке Минздрава Алтайского края и собрало врачей из нескольких десятков ЛПУ региона. На следующем этапе все материалы с мероприятия будут доступны онлайн для врачей из всех регионов страны.

Как отмечают организаторы, основная цель подобных мероприятий для практикующих врачей из регионов – расширить возможности в части доступа к новым научным данным, актуальным клиническим практикам, а кроме того, увеличить пространство взаимодействия с ведущими представителями науки.

Перед собравшимися выступили:

доктор медицинских наук, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Леонид Спивак с докладом “Альтернативный подход к лечению инфекций мочевыводящих путей: выбор оптимальной терапии“;

кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологической эндокринологии ФГБУ “НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова” Минздрава России, Президент Российского общества специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе, член правления Европейского общества по менопаузе и андропаузе (EMAS) Антонина Сметник со своим докладом “Молочная железа и половые гормоны: физиология и онкология“;

доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и андрологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России”, заведующий отделением урологии ЧУЗ “КБ “РЖД-Медицина” г. Барнаул”, Борис Неймарк с докладом “Лекарственные средства растительного происхождения в комплексной терапии больных нефролитиазом: возможности повышения эффективности“;

кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Елена Ермакова с докладом “Женское здоровье. Проблемы менопаузы. Чем лечить и что выбрать?“;

кандидат медицинских наук, Заведующая курсом комплементарной медицины, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Заведующая Центром функционального долголетия АНО НИМЦ “Геронтология” Елена Коршун с докладом “Опыт клинического применения инновационных нутрицевтиков для поддержания здоровья в рутинной практике врача-терапевта“.

Председатель Совета директоров ЗАО “Эвалар” Наталия Прокопьева подчеркнула, что компания не первый год проводит образовательные мероприятия для практикующих врачей в регионах и стремится затронуть максимально широкий спектр вопросов, с которыми сталкиваются врачи в своей практике: “Подобные мероприятия для врачей проводятся компанией регулярно. Сегодняшняя встреча проходит в период гендерных праздников и сфокусирована на вопросах репродуктивного здоровья. Важно отметить, что вопросы репродуктивного здоровья, а также качества жизни женщин в различные периоды возрастных трансформаций давно и прочно заняли одно из наиболее значимых мест в научно-исследовательской работе компании“.

Научно-практическая конференция о репродуктивном здоровье Фото: предоставлено организаторами

По мнению доктора медицинских наук, профессора кафедры урологии и андрологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России” Бориса Неймарка, проведение научно-практических конференций для врачей в регионах будет способствовать росту качества оказания медицинской помощи на местах: “Специалисты из отдаленных уголков нашей страны могут приобщиться к передовым научным медицинским знаниям, технологиям, узнать больше о доступной и оптимальной терапии заболеваний. В конце концов, все это на пользу тем, ради кого мы все работаем – на пользу нашим пациентам“.

“Вопросы репродуктивного здоровья, а также качества жизни женщин сегодня должны быть в центре внимания общества и практикующих врачей, особенно учитывая то значение, которое придается сегодня на государственном уровне решению демографических проблем. Поэтому значение таких конференций огромно, – подчеркнул доктор медицинских наук, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Леонид Спивак, – С другой стороны, такие мероприятия – уникальная возможность для врачей лично убедиться в потенциале отечественного производства. Очень важно, что сегодня расширяются возможности врачей по назначению качественных и доступных препаратов, произведенных в России, но при этом клинически равноценных западным аналогам“.

Взято отсюда.

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