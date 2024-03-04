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Эвалар стал лидером по продаже БАДов на маркетплейсах в 2023 году

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Эвалар стал лидером по продаже БАДов на маркетплейсах в 2023 году

Телефон. Маркетплейс Фото: Эвалар

На маркетплейсах продолжают расти продажи БАДов, особенно популярны препараты для иммунитета и от стресса. Объем продаж алтайской компании составил более 1,75 млрд рублей за год

Алтайская компания “Эвалар” стала лидером по продажам БАДов на маркетплейсах Ozon и Wildberries в 2023 году. Так, объем продаж завода составил более 1,75 млрд рублей – это 10% всего оборота БАД на двух площадках. Соответствующее исследование провела компания MoneyPlace. Аналитический отчет опубликован на сайте исследовательской компании.

На втором месте оказалась компания Maxler с оборотом 1,39 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров бренд GLS Pharmaceuticals (1,24 млрд).

Эвалар стал лидером по продаже БАДов на маркетплейсах в 2023 году

Топ-10 брендов Фото: MoneyPlace

Как отмечают эксперты, совокупный оборот двух крупнейших торговых площадок превысил 16,7 млрд рублей. При этом Ozon укрепил свои позиции как крупнейшая e-comm-площадка по продажам БАД с оборотом свыше 9,2 млрд рублей. Динамика категории БАД в 2023 году на Ozon составила +262% по отношению к 2022 году, тогда как на на Wildberries +98%.

По словам старшего аналитика компании Moneyplace Евгении Смирновой, динамика роста маркетплейсов сохраняется.

“Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы. Также популярны комплексы для похудения и борьбы со стрессом. Лидером среди брендов на площадках Ozon и Wildberries стал “Эвалар”, объем продаж которого составил более 1,75 млрд рублей, что составляет 10% всего оборота БАД на двух указанных площадках”, – сказала она.

Директор по электронной коммерции компании “Эвалар” Сергей Багдасарян подчеркнул, что развитие продаж в e-comm находится в числе приоритетов компании.

“В 2023 году мы сумели завоевать лидерство на крупнейших маркетплейсах страны. Это стало возможным благодаря выстроенной нами DTC-системе, в рамках которой мы самостоятельно осуществляем управление своими продажами на маркетплейсах”, – добавил Багдасарян.

Взято отсюда

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