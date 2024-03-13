Евдокия Свистунья: приметы, запреты, что можно и нельзя делать 13 марта

По традиции в этот день прощались с зимой и готовились к встрече с теплом
13 марта верующие чтят память Евдокии Илиопольской. В народе этот день получил название Евдокии Свистуньи. Название возникло из-за того, что 13 марта дуют сильные ветра, которые напоминают свист.
По традиции, хозяйки в этот день готовили выпечку в форме жаворонков, ласточек и других птиц. Угощения по традиции раздавали детям, которые привязывали их за ниточки, а затем подбрасывали в небо. Подобный ритуал призывал птиц скорее вернуться и принести весну.
Что нельзя делать 13 марта
- Нельзя строить планы на будущее, так как они не реализуются.
- Нельзя в это день совершать дорогие покупки.
- Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя хвастаться добрыми делами.
- Женщинам не стоит в указанный день стричь волосы или же менять что-либо в своей внешности.
Приметы
- Капель указывает на жаркое лето.
- Если ветер дует с юга, то ждали дождливое лето.
- Если 13 марта тепло – то лето будет тоже теплым.
- Снег в этот день говорит о богатом урожае.
- Метель предвещает холодный год.
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Взято отсюда