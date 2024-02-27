Эве, игбо и каннада: в Алтайском педуниверситете отметили Международный день родного языка

«Листая семейный альбом…» — так была обозначена тема праздника.

Гостями стали студенты разных стран Африки (Нигер, Нигерия, Мали, Того), Китая, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Индии и Казахстана. Многие обучаются на подготовительном отделении для иностранных граждан АлтГПУ. В этот вечер за круглым столом и тёплой душевной беседой звучали редкие для Сибири языки: индонезийский, эве, игбо, хауса, арабский, китайский, миньянка, хинди, пушту, томильский, маратхи и каннада. Уже совершенно по-дружески привычно – казахский, таджикский, узбекский и алтайский. Студенты из разных уголков мира рассказали на родном языке о своих семейных традициях, показали фотографии своих родных и любимых, а также танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах.

Фото: медиацентр Zoom

Гости праздника услышали, как напевны казахские песни и стихи, как звучит африканский барабан, как танцуют в Африке и что носят афганцы, индонезийцы и индусы.

Анна Ратиёва, студентка института филологии и межкультурной коммуникации:

«Было очень интересно и познавательно. Коффи Лауран Клуви из африканского государства Того рассказал, что его семья – последователи анимизма. Это значит, что большое значение они уделяют природе и ее элементам – воде, воздуху, земле и огню. И в их жизни еда, танец и игра на барабанах играют важную роль. Мы попросили его сыграть, и он сыграл. Правда, на столе…».

Жозеф Кулибали из Мали рассказал, что его родной язык – миньянка, а семья – христианская. И прочитал на этом языке фрагмент молитвы «Отче наш».

Многим интересно было узнать, что ка́ннада (с ударением на первый слог и двумя буквами «н») — это не название государства, а древний язык, распространённый в юго-западной Индии, родной язык представителей народа каннара и официальный язык индийского штата Карнатака. На нем разговаривают более 30 миллионов человек. Как и на языке игбо. Это народ в Нигерии.

Студент из Афганистана рассказал про брачные традиции в своей стране. О роли матери. И прочитал небольшой рассказ о матери на языке суахили.

Ольга Маркина, кандидат филологических наук:

«Интересно посмотреть, как пишется слово «мама» на разных языках. На французском — maman. А вот на грузинском уже будет дэда, на башкирском — эсей, на турецком языке — ана. Боснийский: majka; Валлийский: fam; Венгерский: anya; Голландский: moeder; Греческий: μητέρα;

Датский: mor; испанский – madre, каталонский – mare, латышский – māte; литовский – motina;

Мальтийский – omm; норвежский – mor; польский – matka; португальский — mãe;

Румынский – mamă; сербский – мајка; словенский – mati».

Фото: медиацентр Zoom

Интересно сравнивать, как звучит на разных языках выражение «я тебя люблю». Причем далеко не у всех народов принято так выражать свои чувства.

Иса Закриев, журналист и писатель, город Грозный, Чеченская Республика:

«У нас не особо принято в глаза говорить о любви к девушке, к ребёнку, родителям. Как-то стеснительно — неудобно говорить о том, что есть по умолчанию, что самой собой разумеется и не никак не может быть подвергнуто сомнению. То есть лицемерие в данных отношениях полностью исключается. Если отец тебя не поругал — это и есть высшая похвала. Если мама снисходительно сказала, что ты хороший мальчик (девочка) это и есть признание в любви вселенского масштаба. Словесные признания крайне скудны. Все на уровне реальных дел: помощи, саможертвования, подлинных родственных отношений. Хороший мальчик — дик кант ву. Если девочка, вместо «ву» говорится «йу».

Ашот Габрилян, студент Алтайского медуниверситета:

«Мои родители тайком встречались, потому что дедушке не нравилась избранница сына и он запрещал им общаться. Но потом сменил гнев на милость. Я дружу с девушкой и уже не советуюсь в этом смысле с родителями, да и они мою невесту хорошо приняли. Она русская, однокурсница. Сейчас много старых правил и традиций остались в прошлом. Но к свадьбе мы все равно готовимся и ждем много гостей. Правда, из-за пандемии ее перенесли».

Наталья Клушина, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ:

«В лингвистике есть образное описание языка как перфорированной карты, потому что не все явления и предметы отражаются в языке (это касается в первую очередь языков малых народов), а только то, что актуально и значимо для жизни данного социума. Так, например, у северных народностей существует очень много слов для обозначения снега — у чукчей около 40, у эскимосов — больше 50. В этих языках есть отдельные названия для утреннего снега, для вечернего снега и т. д. Каждый народ «приспосабливает» свой язык под свою жизнь. Народы, живущие на юге, вполне «удовлетворены» одним словом «снег» — им его хватает, потому что снег в их жизни занимает далеко не первостепенное место.

Так и со словом любовь. Без этого чувства ни один народ обойтись не может. А вот без слова, как видим, обходится. Потому что в языках есть различные обозначения для названий чувств, синонимичные слову «любовь». Так, в некоторых русских говорах вместо слова «любить» используется слово «жалеть». Но важно понимать, что любой язык отражает жизнь народа, который его создаёт. И несмотря на наличие в нем лакун, он выполняет свою важнейшую функцию — функцию общения. А лакуны легко заполняются по мере развития жизни общества и жизни языка».

«Я получила огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Было интересно узнать о семейных традициях других стран, а также услышать красоту другого языка. Так как я и мои одногруппницы принимали участие в организации этого праздника, для нас было ответственной задачей подготовить и провести его. Думаю, мы справились!», – рассказала Наталья Стригунова, студентка 2 курса и соорганизатор Дня родного языка.

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Взято отсюда.

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