14−15 октября в Оренбурге проходят чемпионат и первенства России по кроссу, в которых участвуют 255 легкоатлетов из 35 регионов Российской Федерации.

В первый день турнира спортсмены разыграли восемь комплектов наград. Мужчины в субботу боролись за звание чемпиона страны на дистанции 10 км.

Победу одержал наш земляк, спортсмен краевого Центра спортивной подготовки Евгений Кунц. Его результат 32 минуты 34 секунды.

Вторым стал Эдуард Батыршин из Башкортостана – 32:38, до этого дважды выигрывавший чемпионат России по кроссу. Третье вермя у Петра Швецова из Новосибирской области – 32:45.

Горняк22



Взято отсюда