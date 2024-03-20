Евгения Занина стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

В концертном зале «Сибирь» состоялась торжественная церемония закрытия XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». По итогам предыдущих конкурсных испытаний определились финалисты, лауреаты в номинациях XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Именно они стали участниками индивидуального конкурсного испытания «Педагогическое многоборье», состоящего из трех заданий. Решение педагогических задач в форме кратких заданий закрытого и открытого типа, решение конкурсных педагогических задач на основе анализа нескольких фрагментов текстов документов, решение педагогической ситуации, представленной в фрагменте из кинофильма, в соответствии с технологической картой задания – в этом заключалась суть «педагогического многоборья». Это конкурсное мероприятие и определило среди лауреатов Абсолютного победителя конкурса. В 20-ый раз конкурс объединил лучших из лучших специалистов сферы дополнительного образования Алтайского края. Участников конкурса, всех собравшихся в зале приветствовала министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина . Она поздравила присутствующих с успешным окончанием конкурса, отметила профессиональную мобильность, методическую зрелость участников, их желание творить на благо детям и находить креативные способы решения сложных педагогических задач. От лица Алтайской краевой организации Общественного профсоюза образования и науки собравшихся приветствовала заместитель председателя организации – Елена Ивановская , которая вручила конкурсантам благодарственные письма и денежные премии. Наталья Новичихина , директор Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи поздравила участников с окончанием конкурса, поблагодарила за работу жюри конкурса и команду организаторов и вручила специальный диплом конкурса Анатолию Худобин у, за самобытность и индивидуальность. От «Движения первых» участников поздравила Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Ирина Рыбина . Она вручила специальные призы трем участникам конкурса номинации «Профессиональный дебют». Александр Молотов , председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по образованию и науке поздравил всех участников и вручил дипломы лауреатов – победителей в номинациях конкурса. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев вручил Диплом Абсолютного победителя конкурса «Сердце отдаю детям» 2024 года и памятную ленту Евгении Заниной, учителю Титовской основной общеобразовательной школы Егорьевского района. По результатам всех испытаний Конкурса она набрала наибольшее количество баллов и, по мнению жюри была лучшей. Аплодисменты зала, цветы, памятные и творческие подарки, восхищение и улыбки – все это заслуженно получили участники конкурса. Для них выступали: Образцовый коллектив Алтайского края вокально-хореографическая студия «Маленькая страна», руководитель Наталья Селиверстова, Образцовый коллектив Алтайского края ансамбль русского танца «Светлячки», руководитель Галина Акулова, ансамбль бального танца «Фокстрот» АКИК, театр танца «Фиеста», руководитель Галина Абрамова, Вера Бут, заместитель директора Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи, театр танца «Иван да Марья», руководитель Нина Шмыкова, театр песни «Звенящая капель», руководитель Оксана Разумовская, образцовый коллектив Алтайского края театральное объединение «Образ», руководитель Ангелина Харина. По итогам конкурса Лауреатами XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стали: Ирина Бакотина , педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра Индустриального района города Барнаула, в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности»; Кирилл Татарников , педагог дополнительного образования Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи, город Барнаул, в номинации «Профессиональный дебют»; Олег Дьячков , педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района города Барнаула, в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности»; Анастасия Недозрелова , педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра «Росток» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский, в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности»; Наталья Иванова , педагог дополнительного образования Центра развития ребёнка – детского сада № 57 «Аленушка» города Рубцовска, в номинации «Дополнительное образование для детей с особыми потребностями»; Лидия Колодина , педагог дополнительного образования Алтайского краевого детского экологического центра, в номинации «Профессиональный дебют»; Евгения Занина , учитель Титовской основной общеобразовательной школы Егорьевского района, в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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