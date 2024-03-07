Еврокомиссия подготовила секретный документ о возможном новом конфликте

Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза усилиться
Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com
Нехватка воды может стать причиной конфликта между странами Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Об этом говорится в секретном документе Еврокомиссии.
“Эти риски могут проявляться в различных формах”, – говорится в документе.
В частности, произойдет усиление конкуренции за водные ресурсы, что несет потенциальный риск конфликтов внутри стран и между ними.
Как уточняет издание, Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза усилить борьбу с климатическими изменениями.
город Горняк
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