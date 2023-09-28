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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Европейские политики крайне опасаются возвращения во власть экс-президента США Дональда Трампа. Пишет Царьград.

Возвращение Трампа в Белый дом может превратиться в кошмар для политиков Евросоюза. О страхе еврочиновников пишет французская газета Figaro.

Обозреватель Энн Рован описывает настроения политиков в Брюсселе: те считают, что если Трамп вернётся во власть, он быстро прекратит конфликт на Украине. А боятся этого в Брюсселе из-за того, что Штаты прекратят всякую поддержку не только Киева, но и Европы. В том числе выведут свои войска из стран Евросоюза. Оставив, таким образом, ЕС наедине со злыми русскими.

“Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом”, – нагнетает Рован.

Обозреватель указывает и на шаткое положение НАТО. Страны Североатлантического альянса, многие годы откладывавшие траты на оборону, оказались совершенно не готовы к украинскому конфликту. Отправленные на Украину вооружения уже уничтожены русскими, а своих, оставшихся, так мало, что сдержать без американской помощи внешнего врага будет просто невозможно.

Между тем сам Трамп сейчас находится под следствием и уже признан виновным по одному их возбуждённых в его отношении уголовных дел, о мошенничестве. Пока он остаётся самым ярким кандидатом на пост президента от Республиканской партии США, но политические оппоненты пытаются очернить его любыми способами. В том числе пугают сдачей Украины и Европы.

Фото: MICHAEL KAPPELER/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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