Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

Европейские депутаты считают, что СССР, а значит и Россия, “нарушили международное право”

Золотые слитки / Фото: unsplash.com

Евродепутаты обратились к России с просьбой вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году. Об этом сообщает РИА Новости.

ЕП напомнил, что переданные Москве во время Первой мировой войны румынские религиозные ценности, архивы и золотые запасы не были возвращены стране. Европейские депутаты считают, что таким образом было “нарушено международное право”.

Напомним, что золотой запас Нацбанка Румынии вывезли в Российскую империю по просьбе властей страны после падения Бухареста в 1916 году. Позднее, после того как румынские войска заняли входившую в состав России Бессарабию (в 1918 году), советское правительство отказалось возвращать золото.

При этом после вхождения Румынии в социалистический блок часть конфискованного вернули. СССР также согласился не требовать от страны репараций по Парижскому мирному договору 1947 года.

В ноябре Нацбанк Румынии заявлял, что планирует провести кампанию с целью заявления прав на вывезенное в РФ золото по просьбе румынских властей.

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