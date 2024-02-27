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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой коалиции западных союзников, которая займется поставками дальнобойного оружия в Украину. Заявление было сделано Макроном во время пресс-конференции, где он выразил свою поддержку Украине.

В своем обращении Макрон отметил, что эта девятая коалиция будет заниматься поставками бомб и ракет средней и большой дальности. Политик также отметил, что ранее были созданы восемь коалиций, привлеченных для поставки отдельных видов боеприпасов.

Это заявление президента Франции подчеркивает его намерение продолжить поддержку Украины для укрепления его позиции на международной арене. Ожидается, что создание новой коалиции и дополнительные поставки оружия помогут Украине в достижении своих оборонительных целей и поддержке ее национальной безопасности (НЕТ).

ФОТО: PIXABAY.COM

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Автор: glavred

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