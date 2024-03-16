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Евтропиев день: традиции, приметы и запреты на 16 марта

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Евтропиев день: традиции, приметы и запреты на 16 марта

Евтропиев день имеет еще и другие названия: Медвежье пробуждение, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит

16 марта в православной церкви – день памяти мученика Евтропия Амасийского, который около 305 года пострадал за христианскую веру. В народном календаре дата имеет несколько названий: Евтропиев день, Медвежье пробуждение, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит. 

В народе на Евтропиев день было принято обходить поле крест-накрест. Так люди напоминали солнцу, что сейчас самое время для растапливания снега. Также крест уберегал землю от разных бед: непогода, насекомые, грызуны. 16 марта крестом осеняли весь дом: окна, двери, ворота, камины и печи – это помогало уберечь жилище и домочадцев от неприятностей. 

Утром 16 марта следует умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Сделав это, человек весь год будет молодым и красивым. Запрещалось на закате давать и брать деньги в долг, иначе весь год можно провести в долгах. 

Частое природное явление в марте – гром. С ним связано много примет и суеверий: резкий гром – к ясной погоде; во время первого грома надо поцеловать землю, чтобы губы не трескались. Гром с севера – к холодному лету. В первый мартовский гром нужно умыться из серебра, чтобы получить здоровье, красоту и белизну тела. 

В старину существовали и другие приметы:

  • снег тает вокруг дерева – к затяжной весне;
  • ворона купается в снегу – к теплой и ясной погоде; 
  • гуси высоко летят – к полноводью, низко – воды будет мало.

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Взято отсюда

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