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Ежемесячные выплаты по рождению ребенка будут платить при увеличении доходов семьи

редактор01 mins

Такое поручение дал президент Владимир Путин

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин сделал ряд поручений, которые касаются выплат российским семьям. Их список опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте. 

Так, глава государства поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Также президент считает необходимым обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком тем родителям, которые вышли на работу из декретного отпуска до достижения им полутора лет.

Также глава государства поручил внести изменения в законы, которые будут сохранять право на ежемесячную выплату родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, если он выходит на работу по частичной занятости. 

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