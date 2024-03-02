Знакомимся с участниками нового старого проекта

2 марта 2024, 14:0092Написать комментарий

Российское телевидение время от времени напоминает отделение реанимации, из которого выходят проекты, которым, казалось бы, путь давным-давно заказан. Одним из таких пациентов стала «Фабрика звезд» (16+). Самая первая ее серия вышла аж в 2002 году, а в конце 2017 года шоу прикрыли. Но новые проекты придумывает тот, у кого старые плохие, поэтому «Фабрику» решили перезапустить. Теперь она будет выходить на ТНТ, и имена некоторых участников уже известны. Давайте познакомимся с ними поближе.

Что известно о новой «Фабрике»

Олдыри из армии фанатов, подпевающей «Корням», Полине Гагариной и Стасу Пьехе, в комментариях пишут: «Это будет не та “Фабрика”, которую я смотрела и ради которой бросала все дела». На это в ТНТ отвечают, что это просто «мы уже другие». Но проект действительно будет уже «не тот». Это отметил и генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

— Глядя на наставников, вы понимаете, что это будет за проект, — обратил внимание Водахов.

Ну и кто же наставники? А ими на «Новой фабрике звезд» (16+) будут артисты, которые в свое время и сами собрали не один «Олимпийский». Это два Сергея: Жуков и Шнуров. Оба еще до начала проекта распределили между собой свои роли: лидер «Ленинграда» будет врачом, а музыкант, воспевший чужие губы, — батей. Ролевые игры, конечно, любопытные.

— Я как врач буду под лозунгом «Не навреди!» Авторитарным ты можешь быть в своем собственном проекте, но если ты выступаешь соавтором, сотворцом, то вот эта приставка «со» очень важна. Здесь очень важно не навредить молодому человеку ни психически, ни творчески, не навязать свою точку зрения, а попытаться вытянуть из него то, что есть в нем, — поделился своими планами на шоу Сергей Шнуров.

— Я как батя! Могу разрешить мороженку съесть, а могу и поругать. Я для своих творческих подопечных всегда был папой. Они до сих пор мне пишут: «Папа, привет!» — рассказал Сергей Жуков. — Я хочу быть для них близким человеком, авторитетом в музыкальном плане, в жизненном каком-то плане, и при этом я вовсе не планирую заставлять их петь мои песни, потому что верю в их собственный талант.

Похоже, самое время перейти к тем, кто в ближайшее время будет покорять наставников и зрителей собственными талантами.

Дарья Кочнева

Начинала Дарья как уличный музыкант и была знакома разве что случайным прохожим. Но стоило ей начать публиковать свои песни в «ТикТоке», как у нее моментально образовался фан-клуб численностью с Нижневартовск. Так, с 2022 года, когда исполнительнице было 16 лет, Даша начала свое восхождение к вершинам популярности. Вскоре она залетела в рекомендации «Моей волны» на «Яндекс.Музыке» и укрепила свои позиции, а в феврале 2023 года попала в проект «Искра», объединяющий популярных музыкантов. Еще через месяц портрет Даши украшал билборды в Москве.

За последний год прослушивания Дарьи Кочневой на «Яндекс.Музыке» выросли в 7 раз. Так что, похоже, на проекте у девушки будет серьезная команда поддержки.

Несмотря на популярность, Даша считает, что ей еще учиться и учиться, и именно за опытом для дальнейшей карьеры она идет на «Новую фабрику звезд».

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Мария Гордеева успела выступить не только на популярных телепроектах, но и на сцене московских джазовых клубов Игоря Бутмана и Алексея Козлова. Девушка уверена, что скоро ее услышит огромная аудитория. А пока песни Маши можно услышать на ее страницах в соцсетях. Там есть и актуальные куплеты.

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— Я уже говорила, что как мама я, безусловно, очень переживаю, и всегда думала, что моему сыну лучше быть в стороне от публичной карьеры. Но как когда-то и моя мама, я считаю себя абсолютно не вправе отказывать ребенку в том, к чему он стремится. Если он этого хочет, если он туда приходит, если он этого добивается, остановить его не может никто, — заранее ответила Тина Канделаки на возможные вопросы у себя в телеграм-канале. — Когда я вижу молодых классных ребят, чья мечта сбылась, и понимаю, что среди них мой собственный сын, я думаю, что вот именно для этого работает телевидение, именно для того, чтобы мечты сбывались у абсолютно разных детей. И 100% прав Гарик Мартиросян, когда говорил, что кто бы здесь ни участвовал, чьим бы сыном, дочерью, родственницей, племянницей, братом, сватом и т. п. ни был, только сам зритель будет выбирать любимого артиста.

Кровно-звездные узы, впрочем, не стали для Лео основанием для того, чтобы проскочить в проект без вступительных испытаний. Он проходил отборочники наравне с остальными участниками и вместе с группой других соискателей исполнял песню JONY «Никак».

— Я готовил совершенно другие композиции: авторские, кавер в жанре рок, — признается Леонтий. — Но меня это нисколько не пугает.

Впрочем, после группового этапа он все-таки спел жюри и продюсерам песню собственного сочинения в стиле рок.

Лео, кстати, не привыкать работать на камеру. За его плечами 10-летний творческий опыт, в том числе в качестве телеведущего (привет, «2х2») и продюсера. Также он сыграл небольшую роль в российском ремейке турецкого сверхпопулярного сериала «Постучись в мою дверь» (16+). Зачем ему «Фабрика»? Говорит, ему не хватает навыков для того, чтобы оказаться на большой сцене и стать действительно большой звездой. Судя по напору, у него достаточно крепкие струны, чтобы вдарить рок в этой ТНТ.

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Выступления на сцене «Новой фабрики звезд» для Александра будут далеко не первым появлением на широкой публике. Раньше он неоднократно гастролировал со своей мамой Ириной Круг, исполняя на разных площадках песни в стиле шансон. Впрочем, для кастинга на проект он выбрал несвойственную для его репертуара композицию, исполнив песню «На краю» группы «Король и Шут».

Не исключаем, что и на самом шоу от молодого человека стоит ожидать сюрпризов. Ведь он уверяет, что идет на проект для того, чтобы доказать, что он не просто сын известного отца, а талантливый и перспективный артист, у которого есть все шансы стать звездой.

Взято Источник

02.03.2024