Сегодня, в День защитника Отечества, глава города Вячеслав Франк передал один из факелов, которым был зажжен Вечный Огонь на Мемориале Славы, муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г.Барнаула».

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артёмов, председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева, директор Центра дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г.Барнаула Антон Сергеев, начальник Штаба Почетного караула Центра капитан Александр Панов, часовые Почетного Поста №1, учащиеся МБОУ «Гимназия №42».

Глава города Вячеслав Франк передал факел курсанту военно-патриотического клуба «Сибирь» Артему Мартьян, который установил его в месте хранения.

«Факел будет храниться в музее Центра как символ важного исторического события по увековечиванию памяти героев, павших в годы Великой Отечественной войны», – сказал курсанта военно-патриотического клуба «Сибирь» Данил Люлин.

Глава города также посетил музей «История русского воинства», который расположен в здании центра. Экскурсию по музею провела член совета музея Арина Зенина.

«Мы с вами продолжаем работу по увековечиванию памяти воинов, погибших защищая нашу Родину. Вечный Огонь, который сегодня горит на Мемориале Славы был привезен из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата. Важно, что вы в этом принимали самое непосредственное участие. Это событие обязательно останется у вас в памяти», – сказал, обращаясь к ребятам, Вячеслав Франк.

Напомним, 9 декабря 2023 года, в День героев Отечества, в Барнауле на Мемориале Славы был зажжен Вечный Огонь. Его частица была доставлена из Москвы, с Могилы Неизвестного солдата. Чтобы это стало возможным была проделана большая подготовительная работа. Администрацией города совместно с компанией Газпром газораспределение Барнаул были проведены работы по подключению Мемориала Славы к магистральному газопроводу. По просьбе ветеранов было принято решение доставить частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата для проведения церемонии зажжения на Мемориале Славы. Эта инициатива была поддержана Губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, Правительством Алтайского края, службой комендатуры Московского Кремля, Министерством обороны.

6 декабря в Александровском саду прошла торжественная церемония передачи частицы Вечного Огня Барнаулу. В ней, в том числе, приняли участие учащиеся Центра дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г.Барнаула.

Факел памяти прибыл в Барнаул поездом в сопровождении офицеров и курсантов Барнаульского юридического института МВД России.

Сейчас один из факелов, использованных в церемонии, хранится в музее БЮИ МВД России «Красные казармы», другой – передан на хранение в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г. Барнаула».

Сегодня в центре дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г.Барнаула занимаются более 1300 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В Центре реализуются дополнительные образовательные программы по трем направлениям: социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. С 2004 года на базе Центра работает музей «История русского воинства», который занимается не только экскурсионной деятельностью, но и реализацией образовательной программы по музееведению. Учащиеся из актива музея регулярно участвуют в поисковой работе по восстановлению информации о жителях города Барнаула и Алтайского края, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Экскурсии, организованные на базе музея, имеют комплексный характер и включают несколько блоков: «Мемориал Славы», «Музей «История русского воинства», «Караульная служба Поста №1», «Основы огневой подготовки».

Взято отсюда