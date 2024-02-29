Рассказываем, почему для молодых семей льготная ипотека крайне необходима

29 февраля 2024, 20:0186Написать комментарий

Сегодня во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал продление семейной ипотеки до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет сохранится прежняя льготная ставка 6%. Также государство дополнительно выделит 75 миллиардов рублей для регионов со сложной демографической ситуацией.

МSK1.RU связался с главным экономистом Альфа-Банка Натальей Орловой, которая объяснила, что значит эта мера на уровне экономики страны. По ее мнению, таким образом государство связывает меры социальной поддержки с рынком жилья для людей.

— На рынке недвижимости суммарный объем льготных программ был порядка 11 триллионов рублей, на семейную приходилось 4,5 триллиона, это крупная программа, — уточнила в разговоре с MSK1.RU эксперт. — Фактически это означает, что треть от объема льготной ипотеки пролонгирована.

Также MSK1.RU поговорил с юристом в сфере недвижимости Александром Атрошенко. Он рассказал, какие нюансы есть в действующей программе льготной семейной ипотеки.

— Не так давно ввели обязательный первоначальный взнос, к сожалению, не у всех молодых семей есть на старте 15% от общей стоимости квартиры, — сказал MSK1.RU эксперт. — Программа ужесточилась, теперь для кредитования по семейной ипотеке нужно больше документов предоставить.

Также юрист рассказал, какие люди чаще всего обращаются по программе семейной ипотеки.

— Обычно приходят пары от 27 лет, у этих людей уже есть один-два ребенка и хоть какие-то деньги на первоначальный взнос, — объяснил Александр Атрошенко. — В Москве и Санкт-Петербурге сумма ограничивалась 12 миллионами, а в регионах — 6 миллионами за квартиру. Но тут надо индивидуально считать объемы жилплощади. При таких ограничениях не каждая семья без дополнительных 1,5–2 миллионов рублей может взять в новостройке 2-комнатную квартиру.

При этом эксперт оценил и продление программы погашения по кредиту от государства в размере 450 тысяч рублей семьям, у которых родился третий ребенок.

— Эта сумма в 450 тысяч рублей — ничто в сравнении с тем, сколько стоит вырастить одного ребенка. Что уж говорить о троих, — сказал Александр Атрошенко. — Да, это помощь с выплатой ипотеки. Безусловно, любые дополнительные деньги полезны многодетным семьям. Но я сомневаюсь, что они станут мотивацией рожать третьего ребенка.

Ранее MSK1.RU писал, что эксперты объяснили, почему цены растут сейчас на новостройки и вторичное жилье. Также мы рассказывали, какие пособия можно получить многодетным семьям в 2024 году. Подробнее, что заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Взято Источник

01.03.2024