Что повлияет на нашу валюту и при чём здесь выборы

26 февраля 2024, 09:00136Написать комментарий

Курс доллара в феврале стабильно держался на уровне 90 рублей и выше. В марте национальная валюта может ослабнуть еще. Спросили у экспертов, что будет с рублем в следующем месяце.

По предположению Александра Бахтина, инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций», рубль может перейти к укреплению ближе к концу февраля на фоне более выраженной поддержки со стороны налогового периода. Также он напоминает о сохранившейся ключевой ставке в 16%, что означает продление периода жесткой денежно-кредитной политики. По словам эксперта, фундаментально позитивный эффект на рубль продолжает накапливаться, в частности, охлаждается кредитование, в том числе на приобретение импорта, а рублевые вложения сохраняют свою привлекательность.

Бахтин ожидает, что пик монетарной поддержки нацвалюты может прийтись на начало весны. Пройдут валютные интервенции Центробанка и обязательные продажи на внутреннем рынке экспортерами большей части выручки.

— Против девальвационного сценария говорит также электоральный цикл. В этих условиях можно ждать скорого движения пары доллар-рубль к 90–91 и консолидации на этих уровнях. Такой курс в среднем может сохраняться и в марте с эпизодами движения как под 90, так и в направлении 92. В курс транслируются изменения (порой резкие) ценовой конъюнктуры рынка энергоносителей с лагом в несколько недель, также нужно учитывать эффекты от санкций и добровольного сокращения Россией нефтедобычи в рамках ОПЕК+, которые приводят к снижению объема поступающей в страну валютной выручки, — резюмирует Бахтин.

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», отмечает несколько факторов, которые могут повлиять на рубль в марте. Среди них, например, налоговые выплаты на сумму, близкую к 1 триллиону рублей. Он ожидает скачок спроса на нацвалюту в 20-х числах марта. Также — выборы президента. Коныгин отмечает, что исторически корреляции этого события в прошлом с курсом рубля не наблюдается, однако часть игроков могут спекулятивно сделать ставку на падение национальной валюты, что усиливает его ослабление в преддверии события. Еще два фактора: выкуп бизнеса у нерезидентов и проведение покупок валюты в рамках бюджетного правила.

— В совокупности мы ожидаем колебания рубля в широком диапазоне на фоне действия разносторонних факторов. В большей степени факторы в пользу ослабления рубля превалируют. Ожидаем диапазон 91–94 [рублей], — подытожил экономист.

Ранее мы рассказывали, что люди не могут купить нужное количество долларов наличкой. В банках рекомендуют делать заказ заранее.

До этого мы разговаривали с экономистами по поводу того, сколько будет стоить доллар в 2024 году. Они не исключили, что курс американской валюты может подняться выше 100 рублей.

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26.02.2024