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Фармацевтической компании требуются сотрудники

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Фармацевтической компании требуются сотрудники

Бийскому предприятию требуется новый персонал

В связи с расширением производства фармацевтической компании требуются:

  • дражировщики
  • аппаратчик
  • укладчики – упаковщики
  • наладчики технологического оборудования
  • монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
  • грузчики
  • пекарь
  • мойщик посуды
  • уборщики помещений

Работодатель предлагает достойную заработную плату, бесплатное питание и соцпакет.

Телефон:  8 (3854) 355-466, 356-249

Акционерное общество «Алтайвитамины» – современная, динамично развивающаяся фармацевтическая компания с инновационным подходом к созданию новых препаратов и использованием передовых технологий. За свою 70-летнюю историю предприятие из небольшого витаминного комбината превратилось в современную фармацевтическую компанию, выпускающую медицинскую продукцию.

Используя принципы работы, основанные на профессионализме и ответственности каждого за результаты своего труда, компетентности, а также многолетнем опыте, коллектив предприятия добивается высоких результатов в своей деятельности.

Конкурентные преимущества предприятия на отраслевом рынке подкрепляются высокой степенью доверия бренду «Алтайвитамины», сформированного у поколений потребителей его продукции постоянно расширяющимся ассортиментным портфелем, высокой степенью социальной ответственности перед обществом и своими работниками.

Социальное обеспечение работников, развитие их личности, сохранение здоровья является условием успешной деятельности АО «Алтайвитамины». Заинтересованность сотрудников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности – одна из важных задач руководства АО «Алтайвитамины». Можно выделить следующие основные цели социальной политики в АО «Алтайвитамины»:

  • отождествление работника со своим предприятием (удовлетворение потребности в причастности к предприятию);
  • личные цели и желания работников совпадают с целями предприятия или соответствуют им;
  • рост производительности труда и желание работников трудиться;
  • социальная защищенность работников;
  • поощрение собственной инициативы работника при решении производственных задач;
  • улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование благоприятного социально-психологического климата;
  • рост имиджа предприятия в глазах работников и общества.

Для достижения этих целей на предприятии в настоящее время реализуются следующие мероприятия:

  • За счет средств предприятия организуется горячее питание в столовой.
  • За счет средств предприятия предоставляется медицинское обслуживание в принадлежащем предприятию медпункте работников и неработающих пенсионеров предприятия.
  • Выплата материального вознаграждения к ежегодному отпуску в зависимости от стажа работы на предприятии.
  • Выплата материальной помощи многодетным матерям, матерям-одиночкам, отцам, воспитывающим ребенка без матери, и работникам в связи с затруднениями и семейными обстоятельствами..
  • Финансируется за счет средств предприятия приобретение новогодних подарков и организация новогоднего праздника для детей работников предприятия.
  • Финансируется за счет средств предприятия приобретение подарков и организация Дня защиты детей для детей работников предприятия.
  • Выплата материальной помощи при рождении ребенка.
  • Организуется отдых в детских оздоровительных лагерях детей работников (с частичной оплатой стоимости путевки за счет средств работодателя).
  • Предоставляется оплачиваемый 1 день матери или одинокому отцу, отправляющим детей в 1-й класс.
  • Выплата материального вознаграждения в связи с трудовыми юбилеями и юбилейными датами работников предприятия.
  • Выплата материальной помощи на похороны работника. Предоставление оплачиваемого дня и материальной помощи на погребение близких родственников.
  • Организация и проведение для работников предприятия периодических профосмотров на основании карт аттестации рабочих мест и углубленных медицинских осмотров 1 раз в год.
  • Работа Совета ветеранов: обеспечение ветеранов (пенсионеров) предприятия продуктовыми наборами и медицинскими препаратами собственного производства к праздничным датам.
  • Благотворительная помощь учреждениям образования, культуры и детским учреждениям.

Благодаря такой заботе о работниках многие из них, начиная работать, приводят за собой членов семей, образуя таким образом трудовые династии, многие работники работают десятилетиями.

АО «Алтайвитамины» не оставляет без внимания и пенсионеров предприятия. Им оказывается материальная помощь и помощь в виде продуктовых наборов ко Дню Победы, Дню пожилого человека и юбилейным датам.

АО «Алтайвитамины» ИНН 2226002532. Erid: LjN8KXXGN

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Взято отсюда

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