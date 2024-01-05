Фармацевтической компании требуются сотрудники

Бийскому предприятию требуется новый персонал

В связи с расширением производства фармацевтической компании требуются:

дражировщики

аппаратчик

укладчики – упаковщики

наладчики технологического оборудования

монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха

грузчики

пекарь

мойщик посуды

уборщики помещений

Работодатель предлагает достойную заработную плату, бесплатное питание и соцпакет.

Телефон: 8 (3854) 355-466, 356-249

Акционерное общество «Алтайвитамины» – современная, динамично развивающаяся фармацевтическая компания с инновационным подходом к созданию новых препаратов и использованием передовых технологий. За свою 70-летнюю историю предприятие из небольшого витаминного комбината превратилось в современную фармацевтическую компанию, выпускающую медицинскую продукцию.

Используя принципы работы, основанные на профессионализме и ответственности каждого за результаты своего труда, компетентности, а также многолетнем опыте, коллектив предприятия добивается высоких результатов в своей деятельности.

Конкурентные преимущества предприятия на отраслевом рынке подкрепляются высокой степенью доверия бренду «Алтайвитамины», сформированного у поколений потребителей его продукции постоянно расширяющимся ассортиментным портфелем, высокой степенью социальной ответственности перед обществом и своими работниками.

Социальное обеспечение работников, развитие их личности, сохранение здоровья является условием успешной деятельности АО «Алтайвитамины». Заинтересованность сотрудников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности – одна из важных задач руководства АО «Алтайвитамины». Можно выделить следующие основные цели социальной политики в АО «Алтайвитамины»:

отождествление работника со своим предприятием (удовлетворение потребности в причастности к предприятию);

личные цели и желания работников совпадают с целями предприятия или соответствуют им;

рост производительности труда и желание работников трудиться;

социальная защищенность работников;

поощрение собственной инициативы работника при решении производственных задач;

улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование благоприятного социально-психологического климата;

рост имиджа предприятия в глазах работников и общества.

Для достижения этих целей на предприятии в настоящее время реализуются следующие мероприятия:

За счет средств предприятия организуется горячее питание в столовой.

За счет средств предприятия предоставляется медицинское обслуживание в принадлежащем предприятию медпункте работников и неработающих пенсионеров предприятия.

Выплата материального вознаграждения к ежегодному отпуску в зависимости от стажа работы на предприятии.

Выплата материальной помощи многодетным матерям, матерям-одиночкам, отцам, воспитывающим ребенка без матери, и работникам в связи с затруднениями и семейными обстоятельствами..

Финансируется за счет средств предприятия приобретение новогодних подарков и организация новогоднего праздника для детей работников предприятия.

Финансируется за счет средств предприятия приобретение подарков и организация Дня защиты детей для детей работников предприятия.

Выплата материальной помощи при рождении ребенка.

Организуется отдых в детских оздоровительных лагерях детей работников (с частичной оплатой стоимости путевки за счет средств работодателя).

Предоставляется оплачиваемый 1 день матери или одинокому отцу, отправляющим детей в 1-й класс.

Выплата материального вознаграждения в связи с трудовыми юбилеями и юбилейными датами работников предприятия.

Выплата материальной помощи на похороны работника. Предоставление оплачиваемого дня и материальной помощи на погребение близких родственников.

Организация и проведение для работников предприятия периодических профосмотров на основании карт аттестации рабочих мест и углубленных медицинских осмотров 1 раз в год.

Работа Совета ветеранов: обеспечение ветеранов (пенсионеров) предприятия продуктовыми наборами и медицинскими препаратами собственного производства к праздничным датам.

Благотворительная помощь учреждениям образования, культуры и детским учреждениям.

Благодаря такой заботе о работниках многие из них, начиная работать, приводят за собой членов семей, образуя таким образом трудовые династии, многие работники работают десятилетиями.

АО «Алтайвитамины» не оставляет без внимания и пенсионеров предприятия. Им оказывается материальная помощь и помощь в виде продуктовых наборов ко Дню Победы, Дню пожилого человека и юбилейным датам.

АО «Алтайвитамины» ИНН 2226002532. Erid: LjN8KXXGN

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Взято отсюда