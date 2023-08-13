ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в сбыте наркотических средств
Новости Алтай
​​ФАС начала проверку обоснованности роста цен на мясо у крупных производителей
Новости Алтай
Почти месяц в Алтайском крае ищут пропавшего пенсионера
Новости Алтай
Актриса из сериала “Улицы разбитых фонарей” умерла от рака
Новости Алтай
Бузова на Яровом доказала подписчикам, что она не тонет
Новости Алтай
Аксенов заявил о двух сбитых ракетах у Крымского моста

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай412 News
Новости Горняк83 News
Образование75 News
Общество140 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

​​ФАС начала проверку обоснованности роста цен на мясо у крупных производителей

редактор01 mins
​​ФАС начала проверку обоснованности роста цен на мясо у крупных производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста стоимости свинины и курицы у российских производителей, сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника управления контроля агропромышленного комплекса службы Анны Мирочиненко. Отмечается, что один из запросов был направлен в группу «Черкизово» (в Бийске это предприятие «Алтайский бройлер»), а также еще двум участникам рынка.

Производители объясняют рост потребления курятины с увеличением доходов у части населения на фоне участия в «военной спецоперации» на Украине. Торговые сети признают, что им поступают уведомления от поставщиков и производителей, что до конца августа цены на свинину и курятину еще вырастут.

Ранее глава ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерина Лучкина объясняла, что повышение цен на мясо пропорционально увеличивает и отпускные цены, и так в пищевой промышленности по всей цепочке, а это, в свою очередь, создает все больше предпосылок для повышения потребительских цен.

©Бийский рабочий

Related News

Яндекс.Метрика