​​ФАС начала проверку обоснованности роста цен на мясо у крупных производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста стоимости свинины и курицы у российских производителей, сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника управления контроля агропромышленного комплекса службы Анны Мирочиненко. Отмечается, что один из запросов был направлен в группу «Черкизово» (в Бийске это предприятие «Алтайский бройлер»), а также еще двум участникам рынка.

Производители объясняют рост потребления курятины с увеличением доходов у части населения на фоне участия в «военной спецоперации» на Украине. Торговые сети признают, что им поступают уведомления от поставщиков и производителей, что до конца августа цены на свинину и курятину еще вырастут.

Ранее глава ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерина Лучкина объясняла, что повышение цен на мясо пропорционально увеличивает и отпускные цены, и так в пищевой промышленности по всей цепочке, а это, в свою очередь, создает все больше предпосылок для повышения потребительских цен.

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