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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за ценовой политики

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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за ценовой политики

Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде

Ранее ФАС установила, что АО “Авиакомпания “Сибирь” в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости, сообщает “Российская газета”.

В антимонопольной службе обратили внимание, что различия в стоимости не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Кроме того, у перевозчика отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий порядок ценообразования.

В этой связи ФАС выдала S7 предупреждение о необходимости разработать и направить на согласование в ведомство коммерческую (ценовую) политику, предусматривающую расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне. Также ФАС затребовала разработать правила определения допустимого уровня отклонения от этого расчета.

“Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России”, – говорится в сообщении службы.

В антимонопольной службе также добавили, что принято решение о возбуждении дела в отношении АО “Авиакомпания “Сибирь”. В случае установления вины перевозчику грозит наказание в виде штрафа.

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Взято отсюда

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