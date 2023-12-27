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ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

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ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Кемеровские компании увеличили оптово-отпускные цены на куриные яйца на 31-40% процентов по сравнению с сентябрем

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

“В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП”, — уточнили в ФАС.

Кемеровское УФАС выяснило, что птицефабрики “Инская” и “Яшкинская” входят в состав одной группы юридических лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Так, установлено, что в октябре 2023 года эти компании увеличили оптово-отпускные цены на куриные яйца в диапазоне от 31 процента до 40 процентов по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

После проведенного расследования, ФАС возбудила дело в связи со злоупотреблением доминирующим положением.

В то же время Воронежское УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний “Птицефабрика Бобровская”, СХП “ППХ “Заброденское”, “Ряба” и сельскохозяйственного производственного кооператива — производителя куриных яиц под брендом “Птицефабрика Третьяковская”. Эти производители яиц организовали рост цен от 16 процентов до 37 процентов в сравнении с сентябрем.

Ивановское УФАС установоло одновременное повышение цен на куриные яйца у птицефабрик “Кинешемская” и “Ивановская” в октябре на 18-23%.

Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на яйца у “Новоазовской птицефабрики”, “Птицефабрики Пролетарской”, “Зугрэсского репродуктора” и “Амвросиевской птицефабрики”. В октябре цены выросли в диапазоне от 9 процентов до 24 процентов в сравнении с сентябрем.

Напомним, куриные яйца в России с начала года подорожали в 1,5 раза. Глава государства Владимир Путин объяснилрост цен увеличиением спроса в то время как производство осталось на прежнем уровне, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, уточнил президент.

В Минсельхозе предполагают стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства.

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