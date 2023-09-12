Фасад многоэтажки рухнул на припаркованную машину в Барнауле

Огромная часть кирпичей обвалилась на тротуар и на дорогу













Фото: Инцидент Барнаул, Прокуратура Алтайского края

Огромный кусок фасада обвалился с многоэтажного дома в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Кирпичи упали на тротуар и проезжую часть с дома по адресу Павловский тракт, 126. Единственная припаркованная с этой стороны машина получила повреждения.

В прокуратура отметили, что кирпичная кладка отвалилась с третьего по 11 этажи. Ведомство начало проверку по данному факту, будут оцениваться действия управляющей компании.

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