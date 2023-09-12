ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Самолет, севший в поле под Новосибирском, недавно уже ломался
Новости Алтай
Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде
Новости Алтай
Пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, выплатят по 100 тысяч рублей
Новости Алтай
Фасад многоэтажки рухнул на припаркованную машину в Барнауле
Новости Алтай
Заболеваемость ковидом за неделю выросла почти на 50%
Новости Алтай
Второе обезглавленное тело нашли в Москве

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье114 News
Новости Алтай854 News
Новости Горняк166 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика169 News
Спорт142 News
Платим за интересные новости!
объявления

Фасад многоэтажки рухнул на припаркованную машину в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Огромная часть кирпичей обвалилась на тротуар и на дорогу

Фото: Инцидент Барнаул, Прокуратура Алтайского края

Огромный кусок фасада обвалился с многоэтажного дома в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Кирпичи упали на тротуар и проезжую часть с дома по адресу Павловский тракт, 126. Единственная припаркованная с этой стороны машина получила повреждения.

В прокуратура отметили, что кирпичная кладка отвалилась с третьего по 11 этажи. Ведомство начало проверку по данному факту, будут оцениваться действия управляющей компании.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News