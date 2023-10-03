Фашистская Германия опять в строю. Бундестаг дал приказ Украине бить по России ракетами Taurus

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Такое заявление сделала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Пишет URA.RU.

«Удары немецкими ракетами Taurus по территории России будут легитимны. Сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», — передает слова Штрак-Циммерман Der Spiegel. Она отметила, что без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину и считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ.

При этом Штрак-Циммерман добавила, что международное право не разрешает наносить удары по мирным жителям. Среди прочего немецкий политик высказала сомнения в возможности применения ядерного оружия на Украине.

Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense

Автор: glavred

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