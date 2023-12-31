Фасоль и тунец: диетолог посоветовала салат для постящихся на Новый год

Постящимся советуют заменить оливье на салат из фасоли

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что соблюдающие православный рождественский пост могут поставить на новогодний стол салат из фасоли, тунца и помидоров черри вместо оливье, винегрет с малосоленой сельдью вместо селедки под шубой, заливную рыбу с овощами вместо холодца, а из напитков выбрать пряный травяной чай и воду, сообщает РИА Новости.

По словам Стародубовой, в этом году канун Нового года приходится на воскресенье – рыба и морепродукты разрешены для употребления в пищу соблюдающим православный рождественский пост.

“Хорошей альтернативой салатам с добавлением ветчины, копченостей и колбасных изделий станут различные салаты из свежих овощей, с добавлением фруктов, орехов, зелени, различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов. Заправить такие блюда можно растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока”, – отметила диетолог.

Также вместо селедки под шубой можно приготовить винегрет с малосоленой сельдью и растительным маслом.

“В качестве альтернативы традиционному холодцу, блюду с высоким содержанием насыщенных жиров, можно приготовить заливную рыбу с овощами, используя вместо желатина агар-агар. А на горячее приготовить рыбу. Ее можно запечь в духовке с овощами или пряными травами, или приготовить на гриле”, – отметила Стародубова.

Диетолог отметила, что от употребления жареных блюд, соленой и копченой рыбы, а также овощных солений и маринадов лучше воздержаться или ограничить порцию, так как высокое потребление соли повышает риск развития артериальной гипертензии и сердечно – сосудистых заболеваний.

“На горячее также можно приготовить различные блюда из круп и бобовых. Например, фруктово-овощной плов с добавлением тыквы, айвы и орехов кешью. Или приготовить красную чечевицу, тушеную с помидорами, луком и грибами. На десерт лучше всего подойдут свежие фрукты и ягоды”, – рассказала Стародубова.

По словам Стародубовой, для того, чтобы избежать переедания, нужно заранее составить меню и список покупок: не стоит закупать слишком много продуктов и готовить в большом объеме – лучше всего, если порции будут совсем небольшими.

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Взято отсюда