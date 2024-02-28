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Федеральная нарезка. Что за мегаучастки под застройку окружили Барнаул по периметру

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Более 1 тыс. га федеральных земель краевой столицы и его ближайшего пригорода зарезервировали под застройку. Разбираемся, что это за участки, где они находятся и что там может появиться в будущем

В Барнауле выставили на торги огромный участок (площадью более 50 га) федеральной земли под индивидуальное и малоэтажное жилье напротив поселка Лесного. Итоги аукциона подведут уже в середине марта этого года. Тем временем своей очереди ждут еще семь больших наделов, часть из которых отличаются исполинскими площадями. Они обступили город по периметру и на первый взгляд кажутся лакомыми кусками для застройщиков. Где они находятся и для какой застройки могут быть использованы, читайте в материале “Толка”.

В чистом поле Павловского тракта

Взято отсюда

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