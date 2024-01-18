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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлён в регионах

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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлён в регионах

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований в Москве.

Действие программы было рассчитано на период до 2024 года. По словам главы государства, она доказала свою нужность и полезность. Более 14 млн человек по всей стране приняли участие в этой работе. Путин пообещал продлить программу и увеличить объёмы её финансирования. В Алтайском крае, по данным Минстроя, на средства этого проекта с 2019 по 2023 годы приведены в порядок 1190 объектов: дворов, пешеходных зон, парков, спортивных площадок. В нынешнем году, по итогам конкурсного отбора, благоустройство затронет 55 общественных пространств.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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