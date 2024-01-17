Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлят в России по решению Владимира Путина

Проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», продлят в России по решению главы государства.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов, сообщает ТАСС.

«Программа [формирования комфортной городской среды] действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах — по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того — надо ее увеличить», — сказал президент Владимир Путин.

Он отметил: результаты федерального проекта «точно есть» благодаря работе руководителей муниципалитетов.

«Потому что у нас получилось то, о чем я вас просил, а именно — я вас просил включить в этот процесс людей: 14,2 млн человек по всей стране приняли участие в этой совместной работе», — подчеркнул глава государства.

«В любом случае программу продлим», — резюмировал Путин.

Фото: Андрей Каспришин

В Алтайском крае по программе «Формирование комфортной городской среды» проведена огромная работа. По данным Минстроя региона с 2019 по 2023 год в крае привели в порядок 1190 объектов – парков, скверов, дворов, проездов, аллей, спортивных и детских площадок в 70 муниципальных образованиях. В 2023 году победителями стали 55 общественных пространств, в том числе 20 – в 10 крупных городах. В 2024 году в крае реализуют еще 125 проектов.

Уже сейчас стартовал набор волонтеров, которые помогут гражданам принять участие в голосовании за объекты благоустройства в этом году. Работа волонтеров эффективна — в 2023 году территории для благоустройства выбрали более 150 тысяч жителей Алтайского края, из них 66 194 голосов собрали 650 волонтеров. Волонтером может стать любой житель страны, достигший 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ.

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