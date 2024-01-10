Для укрепления взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах повышения качества повседневной жизни людей на портале https://rosregioninform.ru/ сформирован Федеральный социальный обзор «Органы власти – населению страны» Целью данного информационного ресурса является демонстрация эффективных направлений деятельности региональных и муниципальных органов управления касательно повышения общественного доверия к власти в вопросах занятости и трудовых отношений, жилищного, дорожного строительства и градостроительства, продовольственной, промышленной, транспортной и экологической безопасности, улучшения доступности и качества услуг систем энергетики, связи и ЖКХ, медицинской помощи, развития поддержки торговли и предпринимательства, культурно-спортивного, научно-образовательного потенциала, гражданской, финансовой, правовой и социальной защиты населения субъектов Российской Федерации. Актуальные материалы о позитивных достижениях государственных органов управления субъектов РФ и муниципальных образований, освещающие тенденции реализации федеральных программных мероприятий и проектов, будут размещаться в разделе, новости о перспективных направлениях развития системы образования субъектов РФ здесь, о позитивном опыте в сфере здравоохранения тут, о значимых культурно-спортивных событиях на странице, а информация о социальных программах поддержки населения регионов России в рубрике .

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