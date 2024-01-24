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Федосеев день: запреты и приметы на 24 января

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Федосеев день: запреты и приметы на 24 января

По народному календарю это день Федосея-весняка

Церковь 24 января вспоминает преподобного Феодосия Великого, а в народном календаре его называют Федосей-весняк

Что нельзя делать 24 января:

  • Не рекомендовано одалживать кому-либо деньги в Федосеев день.
  • Не принято стричь волосы и ногти в этот день, так как якобы это может привести к долгам.
  • Не стоит ругаться и ссориться на Федосея-весняка, так как можно разругаться и затаить обиду надолго.
  • Не принято в этот день резать хлеб ножом – лучше ломать руками, т.е. рушить.

Приметы погоды на 24 января:

  • Если поднялся туман, то весной могут разлиться реки и будет большое половодье.
  • Если на небе видны редкие облака, то будет мороз.
  • Если утром выпал снег, то ударят сильные морозы, которые долго простоят.
  • Если в лесу далеко разносится эхо, установится морозная погода.

По погоде в Федосеев день старались определить, когда наступит весна, будет ли она ранняя или холода задержатся. Считалось, что теплой погоде зимой верить не стоить и такая “январская весна” не сулит добра. Если морозы рано прекратятся, то весна выдастся холодная и затяжная. Также погода в Федосеев день могла подсказать, каким будет ноябрь.

погода на 3 дня , погода район недели ,

Взято отсюда

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