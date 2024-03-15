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Федот Ветронос: приметы, что можно и нельзя делать 15 марта

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Федот Ветронос: приметы, что можно и нельзя делать 15 марта

С этого дня начинали заниматься рассадой

Православные 15 марта почитают память святого Феодота Киринейского. В народе этот день получил название Федот Ветронос, так как в этот день обычно дуют сильные ветра.

Существовало поверье, что на Федота все подземные ключи и ручьи закипают и выливаются на землю последней оттепелью. 

По традиции в день памяти Феодота Киринейского нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.

Хорошей приметой было 15 марта можно задобрить Домовенка в своем жилище. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок обязательно следует оставить продавцу. Это принесет в дом достаток.

Что нельзя делать 15 марта

  • Нельзя выходить из дома. Якобы дух ветра способен навсегда унести человека за собой. 
  • Также не стоит заниматься 15 марта рукоделием. 
  • Запрещено поднимать на улице деньги или подбирать забытые кем-то вещи. Все это приведет к нищете. 
  • Желательно воздерживаться от ссор, скандалов, нецензурных выражений и дурных мыслей.

Народные приметы 

  • Какая погода на Федота Ветроноса – таким будет и июль.
  • Дует южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным.
  • 15 марта пошел снег – весна будет долгой.
  • Длинные сосульки – долгая весна.

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Взято отсюда

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