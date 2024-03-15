Федот Ветронос: приметы, что можно и нельзя делать 15 марта

С этого дня начинали заниматься рассадой
Православные 15 марта почитают память святого Феодота Киринейского. В народе этот день получил название Федот Ветронос, так как в этот день обычно дуют сильные ветра.
Существовало поверье, что на Федота все подземные ключи и ручьи закипают и выливаются на землю последней оттепелью.
По традиции в день памяти Феодота Киринейского нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.
Хорошей приметой было 15 марта можно задобрить Домовенка в своем жилище. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок обязательно следует оставить продавцу. Это принесет в дом достаток.
Что нельзя делать 15 марта
- Нельзя выходить из дома. Якобы дух ветра способен навсегда унести человека за собой.
- Также не стоит заниматься 15 марта рукоделием.
- Запрещено поднимать на улице деньги или подбирать забытые кем-то вещи. Все это приведет к нищете.
- Желательно воздерживаться от ссор, скандалов, нецензурных выражений и дурных мыслей.
Народные приметы
- Какая погода на Федота Ветроноса – таким будет и июль.
- Дует южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным.
- 15 марта пошел снег – весна будет долгой.
- Длинные сосульки – долгая весна.
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Взято отсюда