Федот Ветронос: приметы, что можно и нельзя делать 15 марта

С этого дня начинали заниматься рассадой

Православные 15 марта почитают память святого Феодота Киринейского. В народе этот день получил название Федот Ветронос, так как в этот день обычно дуют сильные ветра.

Существовало поверье, что на Федота все подземные ключи и ручьи закипают и выливаются на землю последней оттепелью.

По традиции в день памяти Феодота Киринейского нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.

Хорошей приметой было 15 марта можно задобрить Домовенка в своем жилище. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок обязательно следует оставить продавцу. Это принесет в дом достаток.

Что нельзя делать 15 марта

Нельзя выходить из дома. Якобы дух ветра способен навсегда унести человека за собой.

Также не стоит заниматься 15 марта рукоделием.

Запрещено поднимать на улице деньги или подбирать забытые кем-то вещи. Все это приведет к нищете.

Желательно воздерживаться от ссор, скандалов, нецензурных выражений и дурных мыслей.

Народные приметы

Какая погода на Федота Ветроноса – таким будет и июль.

Дует южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным.

15 марта пошел снег – весна будет долгой.

Длинные сосульки – долгая весна.

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Взято отсюда