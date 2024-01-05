Федулов день: приметы, что можно и нельзя делать 5 января

С этого дня начинали готовиться к Рождеству
Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула. В народе этот день получил название Федулов день.
По традиции в этот день с утра рекомендовалось надевать чистую и светлую одежду, чтобы избежать привлечения бед и болезней. Женщины на Федулов день готовились к Рождеству и начинали печь печенья в форме животных и птиц.
Это день лучше провести дома в кругу родных и близких.
Что нельзя делать 5 января
- Если на 5 января запланирована серьезная операция, лучше перенести ее на другую дату для безопасности.
- Нельзя в Федулов день быть должником, нужно отдавать все долги вовремя, чтобы избежать новых финансовых обязательств.
- Избегать использования острых предметов , иначе рана будет долго заживать чтобы избежать.
- Не стоит подшивать или укорачивать подол, чтобы не укоротить собственную жизнь.
Приметы
- Если в Федулов день воет ветер и падает снег, то в июле будет сыро.
- Если нет ни ветра, ни снега, то урожай в этом году будет богатым.
- Кошка лезет в теплое место погреться – к длительным морозам.
- Лошадь храпеть начала – скоро начнется снежная буря.
- Курицы беспокоятся – к сильной метели.
погода на 3 , точная погода на 10 дней ,
Взято отсюда