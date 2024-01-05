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Федулов день: приметы, что можно и нельзя делать 5 января

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Федулов день: приметы, что можно и нельзя делать 5 января

С этого дня начинали готовиться к Рождеству

Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула. В народе этот день получил название Федулов день.

По традиции в этот день с утра рекомендовалось надевать чистую и светлую одежду, чтобы избежать привлечения бед и болезней. Женщины на Федулов день готовились к Рождеству и начинали печь печенья в форме животных и птиц.

Это день лучше провести дома в кругу родных и близких.

Что нельзя делать 5 января

  • Если на 5 января запланирована серьезная операция, лучше перенести ее на другую дату для безопасности.
  • Нельзя в Федулов день быть должником, нужно отдавать все долги вовремя, чтобы избежать новых финансовых обязательств.
  • Избегать использования острых предметов , иначе рана будет долго заживать чтобы избежать.
  • Не стоит подшивать или укорачивать подол, чтобы не укоротить собственную жизнь.

Приметы

  • Если в Федулов день воет ветер и падает снег, то в июле будет сыро.
  • Если нет ни ветра, ни снега, то урожай в этом году будет богатым.
  • Кошка лезет в теплое место погреться – к длительным морозам.
  • Лошадь храпеть начала – скоро начнется снежная буря.
  • Курицы беспокоятся – к сильной метели.

погода на 3 , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

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