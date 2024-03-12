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Фейки о новой волне мобилизации снова распространяются в России

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Фейки о новой волне мобилизации снова распространяются в России

Армия. Мобилизация Фото: Олег Укладов

Подобные фейки появляются в Сети не в первый раз. Их распространяют пользователи различных соцсетей, при этом сопровождая одинаковыми комментариями к фотографии “приказа”

В российских Telegram-каналах и соцсетях стала появляться информация о новой волне мобилизации. Она якобы начнется 25 марта, передает “Общественная служба новостей”.

В “приказе” установлена дата от 6 марта 2024 года. Ранее в Сети появлялся аналогичный документ от 4 сентября 2023 года, который также оказался фейком. Похожие документы регулярно распространяются в Сети.

“Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ”, – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов RTVI.

Мобилизационные мероприятия в России завершились в октябре 2022 года. С тех пор они не возобновлялись, и армия пополняется за счет добровольцев. Правительство не раз подтверждало, что необходимости в очередной мобилизации сейчас нет и не предвидится в будущем.

Взято отсюда

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