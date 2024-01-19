Какие слова возмутили Верховный суд

Использование феминитивов в речи могут приравнять к участию в признанном экстремистским «движении ЛГБТ*». Такое решение принял судья Верховного суда РФ Олег Нефедов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы.

Копии решения Верховного суда опубликовало ИА «Свободные новости». Подлинность документа по опубликованным фотоснимкам установить не удалось, но, по словам издания, документ стал частью одного из дел об административном правонарушении, а предоставил участникам процесса его «представитель правоохранительных органов». «Свободные новости» не сообщают, о каком правонарушении идет речь.

На 19 страницах судья объясняет, почему движение «ЛГБТ*» — экстремистское. В документе также указано, какие признаки объединяют участников движения. Среди прочего, определить «экстремистов» можно по употреблении в речи феминитивов.

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как “руководительница”, “директорка”, “авторка”, “психологиня”)», — говорится в документе.

Также в решении суда сказано, что движение ЛГБТ* появилось на территории Российской Федерации с 1984 года и распространилось на 60 регионов страны.

— Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*-идеологию и участвующее в деятельности движения, — заявили в Верховном cуде.

ЛГБТ*-движение признали экстремистским 30 ноября 2023 года. Решение суда проходило в закрытом режиме из-за «наличия в деле секретных материалов».

* деятельность ЛГБТ запрещена на территории РФ.

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19.01.2024