Феоктистов день: приметы и почему 17 января на стол ставили чашку с медом

В этот день старались не выходить без оберега
17 января верующие почитают память преподобномученика Зосимы. В народном календаре этот день получил несколько названий Зосима-пчельник и Феоктистов день.
По традиции в этот день Зосиме молятся о хорошем сборе меда, так как его считали покровителем пчеловодов. Чтобы задобрить Зосиму на стол обязательно ставили мед как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленные из него лакомства.
По приметам, девушки в этот день гадают на суженого, желание и судьбу, а знахари варили ночью чертополох с воском, настой из которого спасал от болезней.
17 января категорически нельзя выходить из дома без оберега, который обычно делали из чертополоха – главного защитника от злых духов. Нельзя, чтобы на столе отсутствовал мед, так как Зосима может разгневаться и наказать нарушителя, наслав на него недуги и неприятности. Существует запрет и для беременных женщин – нельзя разговаривать с незнакомцами.
Приметы погоды
- Обильный снегопад в этот день говорит о том, что морозы затянутся.
- Крепкий мороз в ясный день – к понижению температуры.
- Облака летят низко – к стуже.
- Заря краснеет – к ветреной погоде.
- Если слышен крик лисы в лесу – к ненастной погоде.
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Взято отсюда