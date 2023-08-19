Фестиваль красок в барнаульском парке перенесли из-за погоды
Мероприятие состоится в воскресенье, 20 августа
Фото: pxhere.com
19 августа в Барнауле должен был пройти фестиваль красок. Из-за погодных условий организаторы решили его перенести.
Мероприятие должно было состояться в парке “Эдельвейс”, однако администрация приняла решение о переносе фестиваля на 20 августа. Начало фестиваля красок запланировано на 13:00.
Причиной для переноса стала пасмурная погода.
Организаторы принесли свои извинения за предоставленные неудобства.