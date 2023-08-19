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Фестиваль красок в барнаульском парке перенесли из-за погоды

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Фестиваль красок в барнаульском парке перенесли из-за погоды

редактор01 mins

Мероприятие состоится в воскресенье, 20 августа

Фото: pxhere.com

19 августа в Барнауле должен был пройти фестиваль красок. Из-за погодных условий организаторы решили его перенести.

Мероприятие должно было состояться в парке “Эдельвейс”, однако администрация приняла решение о переносе фестиваля на 20 августа. Начало фестиваля красок запланировано на 13:00. 

Причиной для переноса стала пасмурная погода.

Организаторы принесли свои извинения за предоставленные неудобства.

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