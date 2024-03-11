С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи. В нем приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров разных сфер, в их число вошли студентки Алтайского филиала Президентской Академии Анастасия Корбут и Полина Веревкина.

Ребята посещали открытые лекции, концерты, общались с другими лидерами и обменивались опытом. Студенты Алтайского филиала Президентской академии Анастасия Корбут и Полина Веревкина делятся впечатлениями.

На обучении делегации нам сказали: «Этот Фестиваль не похож ни на что другое, он особенный». Тогда эти слова прозвучали просто и не особо запомнились. Лишь став участником, я вспомнила их. Действительно, Фестиваль наполнен смыслами и чувством сопричастности. Там не было случайных людей, только лидеры молодежи стран мира, которые готовы менять его к лучшему.

Самыми запоминающимися моментами для меня стали выступление Романа Костомарова, встреча с Диной и Ариной Авериными, Олегом Васильевичем Матыциным и конечно же речь Владимира Владимировича Путина.

Помимо деловых форматов отмечу общение с представителями других стран: мы больше узнали о своих культурах, ломали стереотипы и барьеры, а язык не был преградой для общения.

Спасибо академии за возможность стать участником Фестиваля, ведь это воспоминания и эмоции на всю жизнь. Фестиваль меняет взгляды на мир, дарит новые идеи и вдохновение, поэтому новые проекты в Президентской Академии не за горами!

Анастасия Корбут Студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление», руководитель студенческого спортивного клуба Алтайского филиала РАНХиГС «Алтайский сенатор»

Попадание на Фестиваль стало для меня настоящим шоком, ведь узнала я об этом за 2 недели до вылета! Я была в восторге, что стану частью самого масштабного молодежного события мира.

Каждый мой день там был наполнен множеством знакомств, эмоций и опыта, которым мы делились с иностранными участниками фестиваля. ВФМ открыл меня с другой стороны, зажег во мне огонь и направил на верный путь. Я очень рада, что в России проводятся подобные мероприятия для студентов, потому что это открывает перед нами бескрайнее множество возможностей.

Полина Веревкина Студентка 2 курса направления «Экономика»

Взято отсюда.

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