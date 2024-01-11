Фестивали, выставки, гастроли: план юбилейного года Шукшина утвердили на Алтае

О важнейших событиях, посвященных 95-летию со дня рождения писателя и кинорежиссера, рассказала министр культуры края Елена Безрукова.

Фото: Алтайский театр драмы

Так, в рамках Шукшинских дней на Алтае состоится премьера пластического спектакля ансамбля песни и танца «Алтай» по произведениям трех крупнейших сибирских писателей Василия Шукшина, Валентина Распутина и Виктора Астафьева. Он будет создаваться лабораторно несколькими хореографами под руководством народного артиста и творческого покровителя коллектива Владимира Васильева.

Еще одним большим событием должна стать выставка из Мемориального музея-заповедника Шукшина, которая откроется в театре драмы. Рабочее название – «Шукшин на Мосфильме», задача – рассказать об этом периоде с помощью современных музейных приемов. Напомним, выставки для театра не в новинку: так, к 100-летию Алтайской драмы в фойе второго этажа была развернута большая экспозиция, посвященная его истории. Над новым проектом тоже работает команда дизайнеров.

А в сентябре 2024 года состоится театральный фестиваль по произведениям Шукшина «Здравствуйте, люди!», который проходит в Барнауле раз в пять лет. Его афиша будет сформирована уже к началу марта.

– С вероятностью 95 процентов открывать фестиваль будет замечательный спектакль Большого драматического театра «Материнское сердце» с Ниной Усатовой, – говорит директор Алтайской драмы Любовь Березина. – Это было бы настоящим подарком для жителей края. У нас до сих пор вспоминают «Войну и мир» Вахтанговского театра, но «Материнское сердце» не уступает. Один монтаж спектакля идет пять дней, и чего там только нет: вагоны, машины. Масштабное оформление.

Фото: Алтайский театр драмы

Сюжет отталкивается от рассказа Шукшина «Материнское сердце», в котором простая женщина едет спасать от тюрьмы сына, сделавшего большую глупость. Режиссеру Андрею Могучему показалось, что история как будто не дописана и для главной героини это только начало пути по дорогам страны, а для театра – возможность исследования души русского человека. По словам Любови Березиной, пока идут переговоры о двух показах спектакля в Барнауле.

На том же фестивале надеются представить публике спектакль, который родится в результате уникальной драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», начатой в театре больше года назад. Пять известных драматургов написали пять пьес о самом Шукшине, его времени, окружении и трагической судьбе его родителей. В ближайшие выходные три текста, набравшие больше всего зрительских голосов, будут представлены в виде спектаклей-эскизов. Это «Барнаульская ночь» Олега Маслова, «Ныряй!» Светланы Баженовой и «Дитёнок мой милый, андел Васенька» Дмитрия Богославского. А пока в театре за собственные средства издали сборник «Между мистификацией и документом», в который включили все пять пьес. Его можно будет приобрести в сувенирном киоске.

Фото: Алтайский театр драмы

Также в плане мероприятий юбилейного года значатся визит Государственного академического театра кукол им. С.В. Образцова со спектаклем «Жена мужа в Париж провожала», научно-практические конференции о творчестве Шукшина и сибирской ментальности, концертная программа оркестра «Сибирь» – всего 23 события.

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Взято отсюда.

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