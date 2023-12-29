Как украсили свои дома знаменитости и сколько денег на это потратили

До Нового года остаются считаные дни. Кто-то елку уже купил, кто-то собирается, а кто-то достает из кладовки искусственную. Kорреспондент MSK1.RU узнала у артистов, какое значение они придают этой теме, какие деньги готовы потратить на праздничное украшение дома и стоит ли приобретать 5-метровую елку за миллион рублей, как это сделал Филипп Киркоров.

Певец Прохор Шаляпин: «Чем ярче елка, тем круче год»

— Я только за живую елку. На мой взгляд, есть елки и недорогие. Даже самую высокую можно купить тысяч за 15, 20, 25. Я приобрел за 25 — очень хорошую, двухметровую. О каких-то елках по запредельным ценам за миллионы речи, конечно, не веду. Можно взять елку и подешевле. Важно просто красиво ее нарядить. Игрушки у меня есть. Может, какие-то еще докуплю. Украшать буду обязательно. Есть такой обряд — чем ярче и краше ваша елка, неважно, какого она размера, тем круче будет год.

Экс-солист «На-На» Павел Соколов: «Вполне возможно, что Киркоров купил елку за миллион»

— Я очень люблю живую елку, но мы покупаем ее изредка. Зато у нас всегда в Новый год есть дома живые ветки ели. В этом году решили сэкономить — поставим в квартире небольшую искусственную елку. Нарядим ее старыми игрушками и докупим новые. И я очень люблю гирлянды, чтобы всё горело и мигало. Свою елку я покупал тысяч за 50. Считаю, это максимум, сколько можно за нее заплатить. Даже дороговато.

Что касается елки за миллион, которую приобрел Филипп Киркоров, можно подумать, что это «мулька». Хотя… Я хорошо знаю Филиппа, в курсе, что он обожает презентовать подарки и любит тратиться на праздники. Это его конек. Так что, вполне возможно, что Филя купил елку за миллион. Может себе это позволить.

Певец Авраам Руссо: «Жена отдала за елку $ 6000»

— Я покупаю обычно искусственные елки, но они такого замечательного качества, что со стороны кажется, будто живые. Как правило, в нашем доме всегда стоит несколько елок, все они разного размера и цвета, мы их расставляем по разным комнатам. В этом году купил елку огромную — 3,5 метра. У меня потолки — 10 метров, так что помещается нормально. Но украшать ее, конечно, проблематично.

Наряжаю елку сам вместе с женой и дочерьми, а иногда приглашаю компанию, которая помогает наводить красоту. Обычно украшаем абсолютно разными игрушками и их много. И, конечно, кладем под елку подарки для детей якобы от Деда Мороза.

Сами елки покупает супруга. Насколько я знаю, одну из них с эффектом снега она приобрела примерно за 5–6 тысяч долларов, но красотка того стоила. Обычно елки гостят у нас месяца по полтора после наступления Нового года. Стоят до тех пор, пока наши доченьки не скажут, что пора их разбирать.

Актриса Юлия Такшина: «Покупать елку за миллион — глупо»

— Я очень люблю запах живой елки. Но в прошлом году мне предложили купить шикарную искусственную елку — она словно вся в снегу. Стояла она у нас в квартире, а потом уехала в загородный дом, где у меня сейчас идет стройка. Не хочется вести ее обратно в квартиру. В этом году буду опять покупать елку натуральную, но небольшую — метра 1,5. В последнее время украшаю ее сама. Сыновей привлекаю, но им через пять минут становится неинтересно.

Иногда у меня возникает настроение купить игрушки новые, но в основном из года в год вешаю на елку старые советские. И я очень люблю гирлянды. Обожаю, когда всё светится. Это создает новогоднее настроение. А мишура мне кажется некрасивой.

Если же у человека есть миллион рублей, как у Филиппа Киркорова, чтобы его потратить на елку, то ради бога, но я считаю, что это, конечно, глупо.

Режиссер Андрей Житинкин: «Частенько елки звездам ставят спонсоры»

— У меня с детства песенка в голове «В лесу родилась елочка…» Я против того, чтобы елки рубили. Это ужасно. Всегда наряжаю елку живую, которая растет у меня на даче или у родителей. Это уже традиция. И мы всегда после поздравлений президента выбегаем во двор и водим вокруг елки хороводы. Это такие актерские игры. Домашнюю маленькую елку я украшаю всегда довоенными игрушками. Они у меня сохранились от бабушки и дедушки. Есть, например, из ваты лыжники и попугайчики, разные Деды Морозы.

Новогодние игрушки советский времен я реставрирую, подкрашиваю, а уличную елку обычно украшаю яркими крупными шарами. Как правило, они одного цвета, и мне важно, чтобы их было немного. И еще мне нравится, когда на шары и елку падает снег.

А когда звёзды покупают елки за бешеные деньги, я считаю, что это показуха, которую я ненавижу. Порой эти елки уже и не елки вовсе, а какие-то дома, вокруг которых и хоровод-то не поводишь, не пройдешь. Звёзды шоу-бизнеса приобретают такие елки для того, чтобы их сняли для глянцевых журналов, для пиара. Самое ужасное, что они их ставят, фотографируются, а потом улетают в теплые страны. Сидят в Майями и пьют коктейли. Ни черта они не водят хороводы и не встречают Новый год рядом с этими дорогущими елками.

Открою вам тайну. Частенько огромные елки ставят им спонсоры. Идет игра — у кого круче продюсер и спонсор, кто найдет более дорогой глянец.

Актриса, певица и модель Анна Калашникова: «Елка обошлась мне в 250 тысяч рублей»

— Я обожаю, когда дома гостит елка. Каждый год стараюсь ее активно украшать. Я живу в нескольких местах — у меня есть квартиры и загородный дом, где у нас растут ели. Более того, на веранде стоит большая живая ель. Тоже ее украшаем. И еще есть елка в гостиной, но уже искусственная. Живая осыпается, и ее долго убирать. Плюс ребенок подходит и иголки грызет. Были разные прецеденты.

Каждый год я стараюсь украшать елку по-особенному в стиле домашнего декора и атрибута года. В этом году она у меня «заснеженная», наряжена в бело-розовой цветовой гамме и серебристыми игрушками.

Я купила очень красивую большую елку высотой два с лишним метра. Вместе с игрушками и декором она обошлась почти в 250 тысяч рублей. Ушло более трех недель на поиски этой елки, на то, чтобы реализовать мое желание. Я обзвонила кучу контор. Пришлось искать своего декоратора, потому как компания, которая продала елку, предоставить мне его не смогла.

Любую елку можно украсить подделками, сделанными своими руками. Например, из цветной бумаги или дождика. На мой взгляд, из-за санкций и курса валюты елочные игрушки в этом году стали очень дорогими. И выбор очень плохой. Его практически нет.

Поэтому мне пришлось поискать и заказать всё в определенной компании. И только одна единственная елка понравилась в интернете. Елки бывают разные и необязательно покупать дорогую. И бюджетная может порадовать вас и ваших детей. Филипп Киркоров заморочился. Он — король. Хочет, чтобы было красиво. И я заморочилась. Стремилась к тому, чтобы всё было в определенной гамме. Это нормально.

Как только в доме появилась елка, все ее близкие стали утром и вечером возле нее собираться, как бы ни были загружены. Общаемся, поем песни. Елка тянет как магнит. Мы — взрослые, но в глубине души словно дети. И вообще по психологии правильно уметь сохранить в себе ребенка. Всю жизнь надо радоваться всему, в том числе и елкам.

Ранее мы рассказывали, сколько можно заработать на елочных игрушках из СССР и кто выступит на Новый год по ТВ.

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Взято Источник

29.12.2023