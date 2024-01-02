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Филипп Киркоров пожаловался на большое количество врагов в новогоднем обращении

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Филипп Киркоров пожаловался на большое количество врагов в новогоднем обращении

Филипп Киркоров Фото: vk.com/official_kirkorov

Со слов певца, ситуации прошедшего года показали ему, кому можно доверять, а кому – нет, а также убедили ценить элементарные вещи

Народный артист РФ Филипп Киркоров в своих социальных сетях заявил, что у него значительное количество врагов, пишет газета.ru.

По словам певца, 2023 год показал ему кто является другом, а кто – нет. Он акцентировал внимание на том, что несмотря на большое количество друзей, у него много врагов.

Однако эта ситуация не омрачила артиста, а, наоборот, позволила понять, что люди начинают ценить самые элементарные вещи тогда, когда их опускают с небес на землю.

Ранее Киркоров извинился за участие в “голой” вечеринке Насти Ивлеевой, заявив, что просто “зашел не в ту дверь”. Кроме того, он оправдался за свое присутствие и перед пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Взято отсюда

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