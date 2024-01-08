Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода

Филипп Киркоров Фото: vk.com/official_kirkorov

Перед Новым годом артист записал видеообращение. В нем свое участие в нашумевшей «полуголой вечеринке» он назвал ошибкой и «оплошностью»

Филипп Киркоров выступил с новым заявлением. На этот раз артист сообщил, что пожертвует гонорар за участие в шоу “Новогодняя Маска” жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах.

“Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте “Новогодняя Маска” на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода”, – написал Киркоров на своей странице “ВКонтакте”.

За три часа этот пост собрал почти 200 комментариев. В основном поклонники хвалят и благодарят артиста за его решение.

В конце декабря прошлого года Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором свое участие в нашумевшей “полуголой вечеринке” назвал ошибкой и “оплошностью”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае открыли несколько трасс: в регионе всё еще метель и ветер

08.01.2024

 Новости Алтай

Для барнаульцев почти не останется субсидированных авиабилетов, но вариант сэкономить есть

08.01.2024

 Новости Алтай

«Цель — все рекорды России». Барнаулец стал самым быстрым легкоатлетом Европы за последние 25 лет

08.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае снова перекрыли трассу: всё из-за ухудшения погоды

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе и не быть уволенным после долгих январских выходных — советы экспертов

08.01.2024

 Новости Алтай

Год процветания или потерь? Считаем по специальной формуле астролога, каким будет ваш 2024-й

08.01.2024

 Новости Алтай

«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья»: всё, что известно о скандале с проклятиями от генерала МЧС в Волгограде

08.01.2024

 Новости Алтай

Патриарх Кирилл: христианство на теряющем веру Западе сменяет другая религия

08.01.2024

 Новости Алтай

В ЦГБ Бийска установят новое медицинское оборудование для диагностики сосудов

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix